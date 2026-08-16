Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив) II
  3. Гигант срази дубъла на Ботев (Пловдив)

Гигант срази дубъла на Ботев (Пловдив)

  • 16 авг 2026 | 21:27
  • 184
  • 0
Гигант срази дубъла на Ботев (Пловдив)

Гигант (Съединение) надигра у дома Ботев II (Пловдив) с 5:2. Срещата е от втория кръг на Югоизточната Трета лига. Стана хубав мач, с добро темпо, атаки и голови положения. Заслужен успех за домакините, които бяха по-добрия отбор през 90-те минути. Те започнаха вихрено. Още след началните 80 секунди можеха да поведат, но Макджералд Уоха уцели гредата след пас на Георги Мавродиев. След десетина минути пловдивския вратар Николай Пранджев изби опасен удар. Само след 120 секунди обаче Велиян Видолов завърши с гол атака на Ботев. Нова контраатака завърши с попадение на Кристиян Хаджиниколов изведен от Радослав Караманов за 0:2 в 18-ата минута. В 24-ата обаче Мавродиев върна интригата – 1:2. Уока подаде и Никола Гавов изравни в 33-ата минута. 120 секунди по-късно, Самуил Цонов пропусна да реализира за „канарчетата“. Уока направи обрата – 3:2 в 39-ата минута, когато вкара акробатично с глава, след центриране от дясно на капитана Никола Марин. Пак Уока беше точен в 60-ата минута. След четвърт час Здравко Жилов простреля вратата на гостите за окончателното 5:2. Още положения създадоха и пропиляха футболистите от Съединение.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

АЕК пусна син екип преди мача с Левски

АЕК пусна син екип преди мача с Левски

  • 16 авг 2026 | 16:40
  • 3151
  • 1
Лудогорец III и Академик (Свищов) завършиха наравно

Лудогорец III и Академик (Свищов) завършиха наравно

  • 16 авг 2026 | 16:38
  • 1344
  • 0
Балоянис отрече да е отписвал Левски срещу АЕК

Балоянис отрече да е отписвал Левски срещу АЕК

  • 16 авг 2026 | 16:35
  • 2345
  • 6
Дубълът на Спартак (Плевен) удари Партизан

Дубълът на Спартак (Плевен) удари Партизан

  • 16 авг 2026 | 15:52
  • 1033
  • 2
Левски разясни как ще процедира до мача с АЕК

Левски разясни как ще процедира до мача с АЕК

  • 16 авг 2026 | 15:43
  • 1932
  • 2
Треньор обяви раздялата си с Лудогорец

Треньор обяви раздялата си с Лудогорец

  • 16 авг 2026 | 15:32
  • 15902
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пловдив) 1:0 Дунав, бърз гол за домакините, японците гледат мача на живо

Локомотив (Пловдив) 1:0 Дунав, бърз гол за домакините, японците гледат мача на живо

  • 16 авг 2026 | 21:15
  • 9859
  • 2
Десет от ЦСКА “смляха” Ботев (Враца) за най-голямата победа в първенството, дебютант с две асистенции и червен картон

Десет от ЦСКА “смляха” Ботев (Враца) за най-голямата победа в първенството, дебютант с две асистенции и червен картон

  • 16 авг 2026 | 20:54
  • 80256
  • 273
Стилияна Николова е световна шампионка на бухалки

Стилияна Николова е световна шампионка на бухалки

  • 16 авг 2026 | 16:53
  • 25184
  • 33
Янев каза какво иска от Иту и заяви: По-добро начало не можем да искаме от него

Янев каза какво иска от Иту и заяви: По-добро начало не можем да искаме от него

  • 16 авг 2026 | 21:30
  • 1217
  • 0
Арсенал разпиля Манчестър Сити в дебюта на Мареска и взе първия трофей

Арсенал разпиля Манчестър Сити в дебюта на Мареска и взе първия трофей

  • 16 авг 2026 | 18:55
  • 37888
  • 89
Съставите на Ланс и ПСЖ, парижани преследват още една суперкупа

Съставите на Ланс и ПСЖ, парижани преследват още една суперкупа

  • 16 авг 2026 | 21:02
  • 1488
  • 0