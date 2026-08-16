Гигант срази дубъла на Ботев (Пловдив)

Гигант (Съединение) надигра у дома Ботев II (Пловдив) с 5:2. Срещата е от втория кръг на Югоизточната Трета лига. Стана хубав мач, с добро темпо, атаки и голови положения. Заслужен успех за домакините, които бяха по-добрия отбор през 90-те минути. Те започнаха вихрено. Още след началните 80 секунди можеха да поведат, но Макджералд Уоха уцели гредата след пас на Георги Мавродиев. След десетина минути пловдивския вратар Николай Пранджев изби опасен удар. Само след 120 секунди обаче Велиян Видолов завърши с гол атака на Ботев. Нова контраатака завърши с попадение на Кристиян Хаджиниколов изведен от Радослав Караманов за 0:2 в 18-ата минута. В 24-ата обаче Мавродиев върна интригата – 1:2. Уока подаде и Никола Гавов изравни в 33-ата минута. 120 секунди по-късно, Самуил Цонов пропусна да реализира за „канарчетата“. Уока направи обрата – 3:2 в 39-ата минута, когато вкара акробатично с глава, след центриране от дясно на капитана Никола Марин. Пак Уока беше точен в 60-ата минута. След четвърт час Здравко Жилов простреля вратата на гостите за окончателното 5:2. Още положения създадоха и пропиляха футболистите от Съединение.

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