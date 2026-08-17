Васил Стефанов за победата над Ботев II (Пловдив)

Гигант (Съединение) надигра у дома Ботев II (Пловдив) с 5:2. Срещата е от втория кръг на Югоизточната Трета лига.

Гигант срази дубъла на Ботев (Пловдив)

Васил Стефанов, треньор на домакините коментира пред Sportal.bg.

„Изиграхме изключително добър мач срещу млад и подготвен отбор, в който имаше футболисти от представителния тим на Ботев (Пловдив). Адмирации за играчите от двете страни за похвалното темпо през всичките 90 минути. Чисто футболно, стояхме по-добре, въпреки че в един период изоставахме с 0:2. Трябва да го правим във всички мачове, без значение съперника. Имаме група от прекрасни момчета, които много добре тренират и изпълняват наставленията през седмицата. Това до голяма степен си пролича и в мача. Възползвайки се от тази стабилна основа, е необходимо да се подобряваме като манталитет. Здраво сме стъпили на земята, след хубавата победа над Ботев II (Пловдив). Не трябва да вирваме носове, а да се подобряваме в следващите мачове. Ще го постигнем като работим сериозно в тренировките“.

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