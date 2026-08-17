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Васил Стефанов за победата над Ботев II (Пловдив)

  • 17 авг 2026 | 13:26
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Васил Стефанов за победата над Ботев II (Пловдив)

Гигант (Съединение) надигра у дома Ботев II (Пловдив) с 5:2. Срещата е от втория кръг на Югоизточната Трета лига.

Гигант срази дубъла на Ботев (Пловдив)
Гигант срази дубъла на Ботев (Пловдив)

Васил Стефанов, треньор на домакините коментира пред Sportal.bg.

„Изиграхме изключително добър мач срещу млад и подготвен отбор, в който имаше футболисти от представителния тим на Ботев (Пловдив). Адмирации за играчите от двете страни за похвалното темпо през всичките 90 минути. Чисто футболно, стояхме по-добре, въпреки че в един период изоставахме с 0:2. Трябва да го правим във всички мачове, без значение съперника. Имаме група от прекрасни момчета, които много добре тренират и изпълняват наставленията през седмицата. Това до голяма степен си пролича и в мача. Възползвайки се от тази стабилна основа, е необходимо да се подобряваме като манталитет. Здраво сме стъпили на земята, след хубавата победа над Ботев II (Пловдив). Не трябва да вирваме носове, а да се подобряваме в следващите мачове. Ще го постигнем като работим сериозно в тренировките“.

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