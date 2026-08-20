Симеоне рискува много, но резервите осигуриха победен старт на Атлетико

Атлетико Мадрид стартира с труден успех сезона в Ла Лига. Отборът на Диего Симеоне спечели с 2:0 домакинството си на новака Малага след красиви голове на Канг-Ин Лий и Алекс Баена. Привлеченият от Пари Сен Жермен южнокореец дебютира по перфектен начин за новия си клуб, а световният шампион Баена, който също се появи като резерва, сложи точка на спора с майсторски изпълнен пряк свободен удар.

До почивката Атлетико не създаде почти нищо в офанзивен план, най-вече защото в стартовия състав липсваха почти всички звезди. През второто полувреме Симеоне реагира и постепенно пусна тежката артилерия, което се оказа напълно достатъчно за трите точки.

Преди първия съдийски сигнал Атлетико почете със специална церемония четиримата си футболисти, които бяха част от състава на Испания, спечелил световната титла преди месец. Маркос Йоренте, Марк Пубий, Алекс Баена и Алехандро Грималдо излязоха един след друг на терена под звуците на испанския химн и бяха бурно аплодирани от феновете на "дюшекчиите".

Бившата звезда на мадридчани Давид Вийя изнесе световната купа в центъра на терена, а на трибуните до президента на Атлетико Енрике Сересо седеше националният селекционер Луис де ла Фуенте, който също получи много топъл прием от привържениците на "лос колчонерос".

Диего Симеоне заложи на изключително любопитна единадесеторка. В нея не присъстваше нито един от световните шампиони, а на пейката останаха още Джулиано Симеоне, Хосе Хименес, Джони Кардосо и привлечените това лято Мортен Хюлманд и Канг-Ин Лий. ИЗвън групата пък бяха най-новата покупка Кристиан Ромеро и Хулиан Алварес, който не крие желанието си да премине в Барселона.

Адемола Луукман поведе атаката на Атлетико, по двата фланга шанс получиха Карлос Мартин и Арнау Ортис, а капитанът Коке, Пабло Бариос и Родриго Мендоса организираха играта в центъра. Централна двойка защитници пред Ян Облак бяха Давид Ханцко и Робин Льо Норман, а като крайни бранители започнаха Даниел Мартинес и 16-годишният Хорхе Мартинес, който стана най-младият дебютант в историята на клуба в Ла Лига.

El primer XI del Atleti 26/27 🔴⚪ pic.twitter.com/iCw3nGwIM2 — Atlético de Madrid (@Atleti) August 19, 2026

Малага се завърна в елита на испанския футбол след пауза от 8 години. В сезона, в който изпадна, отборът от Андалусия участва в първия мач на новопостроения "Метрополитано" и загуби с 0:1 след попадение на Антоан Гризман, който пък това лято си тръгна от Атлетико като голмайстор номер 1 на "дюшекчиите" за всички времена.

След промоцията Малага направи доста пестелива селекция и по всичко личи, че ще продължи да разчита на играчите, които извоюваха завръането в Ла Лига. Чупе беше единственият чист нападател на андалусийци срещу Атлетико, а зад него действаше Карлос Дотор.

Младите в тима на домакините демонстрираха огромно желание, но липсата на сихнрон между отделните футболисти си пролича. През първата част мадридчани отправиха само 4 удара и на практика не затрудниха сериозно вратаря на Малага Алфонсо Ереро.

Гостите действаха доста предпазливо и с впечатляваща тактическа дисциплина. В края на полувремето те дори имаха възможност да поведат, но Ян Облак спаси изстрела на Чупете, а впоследствие страничният рефер вдигна флага за засада.

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Снимки: Gettyimages