Гасли: Мениджърът на Макс му издейства повече пари

Бившият съотборник на Макс Верстапен Пиер Гасли коментира новия договор на 4-кратния световен шампион с Ред Бул, който ще го остави в тима до края на 2030 година.

“Не съм изненадан, че Макс остава - обясни французинът, който сега е голямата звезда на Алпин. - Мисля, че неговият мениджър е свършил много добра работа и му е издействал хубаво увеличение на парите.

11 seasons and still going strong in Red Bull colours for Max! 💙#F1 pic.twitter.com/u3mvFJA5OA — Formula 1 (@F1) August 20, 2026

Официално: Макс Верстапен подписа нов договор с Ред Бул

“Това е единият начин да се справяш с тези неща, но мисля, че това е добра новина за спорта и за всички нас, тъй като Макс остава във Формула 1. Той е най-добрият пилот от нашето поколение и това определено е добра новина.”

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Мениджърът на Макс Раймонд Вермюлен не е коментирал новия договор на пилота и едва ли ще го направи, но в предишните седмици той беше посочен като човекът, който държи силните карти в преговорите с Ред Бул. Появиха се информации, че тимът първо предлага нов 1-годишен договор на Макс плюс допълнителна сума за откупуване на клаузата му за предсрочно прекратяване, а след това стана ясно, че тимът предлага нов 5-годишен контракт, като в крайна сметка се е стигнало до този, който бившият световен шампион е подписал.

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Снимки: Gettyimages