Йоан Зарко се завръща за Гран При на Арагон след ужасяващия инцидент в Барселона

Йоан Зарко ще се завърне в MotoGP за Гран При на Арагон, която ще се проведе от 28 до 30 август, при условие че премине медицинския преглед на пистата следващия четвъртък. Това съобщи тимът на французина LCR.

Зарко претърпя ужасяващ инцидент на първия завой по време на рестарта на Гран При на Каталуния през май. При катастрофата, в която участваха още Лука Марини и Франческо Баная, левият крак на Зарко се заклещи в задното колело на мотора на Баная. Французинът получи тежка травма на коленните връзки, както и дълбоко изгаряне в същата област.

BREAKING: Johann Zarco aims to return to action at the #AragonGP, pending a medical review on Thursday!

#MotoGP pic.twitter.com/fTuSDVrGKQ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 20, 2026

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Първоначално лекарите решиха да изчакат възпалението в коляното му да се успокои и изгарянето да заздравее, преди да го оперират. С течение на времето обаче диагнозата на доктор Бертран Сонери-Коте и неговия екип в Лион се промени към консервативно лечение. Така Зарко избегна операция, а от LCR обявиха възможно завръщане през септември.

Въпреки това, според сателитния отбор на Хонда, „възстановяването на Йоан напредна благоприятно през последните седмици, което му позволи да изтегли завръщането си на пистата по-рано“.

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В същото изявление се добавя, че Зарко „постепенно е увеличил натоварването си, карайки както супермото, така и Хонда CBR1000RR като част от своята рехабилитация“, както съобщиха различни медии в началото на август.

Заключението е, че „след като постигна стабилен напредък и получи разрешение от медицинския си екип да се върне към състезанията, Зарко ще пътува за Арагон с цел да се завърне в надпреварата, при условие че премине задължителния медицински преглед на пистата“.

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"Много съм щастлив от напредъка и възстановяването на коляното. Чувствам се достатъчно добре, за да се кача отново на мотор от MotoGP, и наистина нямам търпение да се върна към състезанията“, написа в социалните мрежи френският пилот.

Зарко вече прекара 96 дни извън пистата след контузията си на 17 май. През този период той пропусна шест състезания за Гран При: в Италия, Унгария, Чехия, Нидерландия, Германия и Великобритания. Ако се завърне за първата свободна тренировка на Гран При на Арагон на 28 август, той ще е бил извън строя повече от 100 дни.

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През този период LCR разчиташе на значителния принос на британския пилот Кал Кръчлоу, който направи изненадващо завръщане след оттеглянето си от MotoGP през 2020 г. 40-годишният състезател не успя да спечели точки в нито един от шестте уикенда, в които участва, но беше много близо до това в Унгария и Нидерландия, където пресече финалната линия на 16-о място.

Въпреки че в LCR имат пълно доверие във възстановяването на Зарко, всичко показва, че Кръчлоу ще пътува за Арагон, в случай че французинът не успее да премине медицинския преглед, извършван от д-р Анхел Чарте на пистата. Смята се също, че Кръчлоу се фокусира върху физическата си подготовка за остатъка от сезона, в случай че услугите му отново са необходими в някое от оставащите десет състезания.

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Снимки: Gettyimages