Кал Кръчлоу е категоричен, че MotoGP не му липсва въпреки завръщането му

Кал Кръчлоу заяви, че все още не му „липсва“ MotoGP, въпреки че се завърна на стартовата решетка за няколко състезания като заместник на Йоан Зарко в екипа на LCR Хонда.

Кръчлоу се оттегли от активна състезателна дейност в края на 2020 година след шестия си сезон като титулярен пилот на сателитния тим на Хонда – отборът, с който спечели три победи в кралския клас. След това британският пилот участва в няколко състезания за Ямаха, където беше тест пилот до 2024.

Последваха две години, в които той не се състезаваше, но се завърна, за да замести Йоан Зарко, след като французинът се контузи в Каталуния, а Хонда не можа да използва нито един от своите тест пилоти, за да заеме позицията. Въпреки това състезанията не са нещо, което е липсвало на Кръчлоу, и това не се е променило от временното му завръщане на мястото на Зарко в средата на сезона.

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„Не“, отговори британецът на пресконференцията преди Гран При на Великобритания, когато бе попитан дали завръщането му го е накарало да съжалява за оттеглянето си.



„Не е лесна игра да излезеш от нея за две години и след това да се върнеш, без изобщо да си карал мотор през тези две години, преди да направя 30 обиколки на „Мизано“ точно преди „Муджело“.



„Това не е игра, с която да си играеш. Обичам спорта. Не съм се върнал по никаква друга причина, освен че ме помолиха да се върна – Хонда и LCR ме помолиха да се върна. Не бих го направил за никой друг.



„Така че спортът не ми липсва непременно, липсва ми състезателният дух – да кажем, че ми липсват самите надпревари. Но също така нямах проблем да си седя вкъщи и да гледам по телевизията, така че не гледам на това като на желание да се върна към състезанията, защото не искам, това е 100 процента сигурно. Аз съм на 40 години, след няколко месеца ставам на 41 – не съм глупав“, каза Кръчлоу.



„За мен напрежението всъщност идва от мен самия. В началото си мислех: „Просто ще карам, ще махам на публиката, ще приемам нещата такива, каквито са“, а след това изведнъж започваш да се ядосваш и искаш да бъдеш конкурентоспособен“, добави британецът, коментирайки напрежението, което усеща на пистата.

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Снимки: Gettyimages