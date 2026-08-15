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Кал Кръчлоу е категоричен, че MotoGP не му липсва въпреки завръщането му

  • 15 авг 2026 | 14:52
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Кал Кръчлоу заяви, че все още не му „липсва“ MotoGP, въпреки че се завърна на стартовата решетка за няколко състезания като заместник на Йоан Зарко в екипа на LCR Хонда.

Кръчлоу се оттегли от активна състезателна дейност в края на 2020 година след шестия си сезон като титулярен пилот на сателитния тим на Хонда – отборът, с който спечели три победи в кралския клас. След това британският пилот участва в няколко състезания за Ямаха, където беше тест пилот до 2024.

Последваха две години, в които той не се състезаваше, но се завърна, за да замести Йоан Зарко, след като французинът се контузи в Каталуния, а Хонда не можа да използва нито един от своите тест пилоти, за да заеме позицията. Въпреки това състезанията не са нещо, което е липсвало на Кръчлоу, и това не се е променило от временното му завръщане на мястото на Зарко в средата на сезона.

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„Не“, отговори британецът на пресконференцията преди Гран При на Великобритания, когато бе попитан дали завръщането му го е накарало да съжалява за оттеглянето си.

„Не е лесна игра да излезеш от нея за две години и след това да се върнеш, без изобщо да си карал мотор през тези две години, преди да направя 30 обиколки на „Мизано“ точно преди „Муджело“.

„Това не е игра, с която да си играеш. Обичам спорта. Не съм се върнал по никаква друга причина, освен че ме помолиха да се върна – Хонда и LCR ме помолиха да се върна. Не бих го направил за никой друг.

„Така че спортът не ми липсва непременно, липсва ми състезателният дух – да кажем, че ми липсват самите надпревари. Но също така нямах проблем да си седя вкъщи и да гледам по телевизията, така че не гледам на това като на желание да се върна към състезанията, защото не искам, това е 100 процента сигурно. Аз съм на 40 години, след няколко месеца ставам на 41 – не съм глупав“, каза Кръчлоу.

„За мен напрежението всъщност идва от мен самия. В началото си мислех: „Просто ще карам, ще махам на публиката, ще приемам нещата такива, каквито са“, а след това изведнъж започваш да се ядосваш и искаш да бъдеш конкурентоспособен“, добави британецът, коментирайки напрежението, което усеща на пистата.

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Снимки: Gettyimages

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