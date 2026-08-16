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  3. Марк Маркес посочи най-интересните трансфери в MotoGP за сезон 2027

Марк Маркес посочи най-интересните трансфери в MotoGP за сезон 2027

  • 16 авг 2026 | 15:01
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Марк Маркес е един от малкото състезатели, които ще запазят мястото си в същия отбор и за новата ера в MotoGP през 2027, когато ще бъдат въведени 850-кубикови двигатели и гумите на Пирели.

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Всъщност от десетте заводски места само действащият шампион Маркес в Дукати и Марко Бедзеки в Априлия остават в настоящите си отбори. Помолен да назове най-интересните трансфери на пилоти за следващия сезон, испанецът изтъкна три имена.

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Това са бъдещият му съотборник Педро Акоста, който се присъединява към Дукати от КТМ, настоящият му съотборник Франческо Баная, който преминава в Априлия – отбора на настоящия лидер в шампионата, и бившият шампион от Ямаха Фабио Куартараро, който подписа с бившия тим на Маркес – Хонда.

„Говорим за пилоти, нали? Защото аз бих казал, че гумите са най-интересната промяна!“, пошегува се в началото Маркес.

„Но що се отнася до състезателите, разбира се, Педро ще бъде един от най-интересните таланти, който преминава към печелившите мотори. След това ще е интересно да видим как Фабио ще се справи с Хонда и как Хонда ще развие новия си мотоциклет.

„Ако Фабио има добър мотор, той ще бъде бърз. Ако Педро има добър мотор, той ще бъде бърз. Също така Баная в Априлия е много добър пилот“, каза в малко по-сериозен тон световният шампион.

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Снимки: Gettyimages

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