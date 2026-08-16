Карлос Еспелета: Градското състезание в Аделаида отваря нови възможности пред MotoGP

Преместването на Гран При на Австралия в Аделаида отваря „огромен прозорец от възможности“ за MotoGP, заяви спортният директор на шампионата Карлос Еспелета.

Новината за преместването на австралийския кръг от историческата писта „Филип Айлънд“ към градското трасе в Аделаида беше обявена в началото на годината и предизвика смесени реакции.

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Бившият световен шампион Кейси Стоунър, който има шест поредни победи на „Филип Айлънд“ в кариерата си, е един от най-гласовитите критици на промяната. Той изтъкна както качествата на трасето на „Филип Айлънд“, така и трудностите, свързани с осигуряването на безопасност за MotoGP на градска писта.

Основната цел на преместването обаче е да доближи шампионата до населените места, за да улесни достъпа на феновете. Близостта до хотели, ресторанти и дори наличието на обществен транспорт са ключови фактори.

Идеята е, че ако състезанието е по-лесно за посещение, повече хора ще присъстват, част от тях ще бъдат нови фенове и по този начин аудиторията на шампионата, а теоретично и приходите му, ще нараснат.

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Допълнителен ефект от състезанието в Аделаида е, че и други градове може да проявят интерес към домакинство на кръг от MotoGP. Спортният директор Карлос Еспелета споделя, че много градове вече са се свързали с организацията след обявяването на новината за Аделаида.

„Има хиляди градове, така че не мога да говоря за всички, но да, градове от цял свят се свързаха с нас. Проектът в Аделаида отваря огромен прозорец от възможности за други градове в световен мащаб. Има очакване; те искат да видят как ще се развие събитието в Аделаида, но разговорите вече са в ход.



„Понякога, когато хората не познават детайлите и тънкостите на спорта, те четат заглавието и си мислят, че могат да направят писта във всеки град, а това не е така – изисква се много пространство“, заяви Еспелета.

Повече събития в градовете означава и повече състезания. С 22 кръга обаче MotoGP е на горната граница на логистично възможното. Затова Еспелета добавя, че включването на нови състезания ще бъде за сметка на съществуващ европейски старт.

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„Реалността е, че имаме 22 събития. С навлизането на нови, други вероятно ще трябва да напуснат. Мисля, че непосредствената цел ще бъде да намерим начин да го балансираме. Имаме свръхпредставеност в Испания и Централна Европа, така че това решение е съвсем очевидно.



„Ще влязат нови дестинации, а ще има и такива, които ще трябва да напуснат, просто защото имаме твърде голяма концентрация в тези райони. Докато вървим напред и имаме 22 великолепни събития – всяко със своя собствена идентичност, функциониращо като един вид мини Супербоул и с разпродадени билети, което е нашата визия – стойността, която те ще създадат за нас, ще бъде от решаващо значение.



„Не крием факта, че искаме да имаме по-голямо глобално присъствие, да сме по-близо до големите градове и основните летища, където можем да достигнем до нова публика, и да разчитаме на добра хотелска и хоспиталити инфраструктура. Става въпрос за улесняване на феновете: когато са на пистата, трябва да им предложим не само най-добрите състезания в света, които вече имаме, но и възможно най-доброто изживяване.



„Ще видим повече такива събития да се добавят към календара. Също така имаме желанието и инвестираме, за да работим със съществуващите промоутъри и утвърдени писти, за да гарантираме, че и те подобряват изживяването на феновете. Ключът е как да подобрим съществуващите събития, докато включваме нови“, коментира Еспелета.

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Снимки: Gettyimages