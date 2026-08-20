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Макс с шокиращо признание: Бях по-близо до оттегляне, отколкото до смяна на отбора

  • 20 авг 2026 | 14:15
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По време на медийно събитие, организирано преди състезателния уикенд на "Зандвоор"т, Макс Верстапен призна, че е обмислял по-скоро оттегляне от спорта, отколкото преминаване в друг отбор, докато е обсъждал удължаването на договора си с Ред Бул.

С това нидерландецът сложи край на една от най-продължителните трансферни саги в съвременната история на Формула 1. Той потвърди ангажимента си към Ред Бул за още две години, като удължи контракта си до 2030 г., вместо досегашния срок до 2028 г.

Официално: Макс Верстапен подписа нов договор с Ред Бул
Официално: Макс Верстапен подписа нов договор с Ред Бул

Верстапен разкри пред медиите, че е бил по-склонен да обмисли пенсиониране, отколкото трансфер. След първите няколко състезания от сезона той дори е казал на Лоран Мекис да не го занимава с въпроси за бъдещето му, тъй като не е бил сигурен дали иска да продължи във Формула 1. Въпреки това, дискусиите между двамата са продължили.

„Мисля, че бях по-близо до оттегляне, отколкото до смяна на отбора. Трябва да кажа, че след първите няколко състезания казах на Лоран: „Не идвай при мен с никакви въпроси за бъдещето, защото дори не знам дали искам да остана“. Но честно казано, винаги сме поддържали постоянен диалог", обясни Макс.

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Верстапен подчерта, че страстта му към състезанията остава силна. Той разкри, че е провел няколко положителни разговора както с Формула 1, така и с ФИА, като постепенно се работи за подобряване на спорта. Нидерландецът също така се е адаптирал и е приел настоящата ситуация, а новият му договор може потенциално да му даде възможност да преразгледа бъдещето си, ако бъдат въведени V8 двигатели.

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„Обичам да се състезавам и мисля, че проведох много добри дискусии с Ф1, но също и с ФИА. Мисля, че, да кажем, бавно работим за нещо, което става все по-добро. Така че и от моя страна, разбира се, се адаптирах, приех ситуацията, в която мисля, че всички се намираме, и просто се опитвам да извлека най-доброто от нея. Мисля също, че с годината, до която подписах, това отново отваря вратата, може би, знаете, когато евентуално се появят V8 двигателите, да погледна отново и на това.“

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Снимки: Gettyimages

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