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Манчестър Сити е получил негативен отговор за Адам Уортън

  • 20 авг 2026 | 14:48
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Манчестър Сити е получил негативен отговор за Адам Уортън

Манчестър Сити е отправил запитване към Кристъл Палас относно потенциална сделка за Адам Уортън, но е бил информиран, че полузащитникът не се продава това лято, информира "Ди Атлетик".

22-годишният футболист е сред множеството трансферни цели за обновяване на централната зона на тима на Мареска, но Палас няма никакво намерение да го продава преди крайния срок на 1 септември. Халфовата линия на Сити претърпява сериозни промени това лято след напускането на Родри, Бернардо Силва и Тижани Райндерс, а според „Ди Атлетик“ Нюкасъл Юнайтед води преговори за привличането на Нико Гонсалес. Сити вече привлече Елиът Андерсън от Нотингам Форест за 116 милиона паунда и е близо до сделка с Лил за Аюб Буади. Клубът от "Етихад" също така проявява интерес към халфа на Челси Енцо Фернандес, както и към френския национал на Рома Ману Коне.

Манчестър Сити с нова цел за халфовата линия
Манчестър Сити с нова цел за халфовата линия

Уортън се присъедини към Палас от Блекбърн Роувърс през зимния трансферен прозорец на 2024 г. в сделка на стойност 22 милиона паунда. Договорът му със „Селхърст Парк“ е до 2029 г.

Английският национал записа 53 мача във всички турнири за Палас през миналия сезон, като отбеляза един гол и направи седем асистенции, помагайки на тима да завърши на 15-о място във Висшата лига и да спечели Лигата на конференциите.

Той има общо 96 мача за клуба и беше част от отбора, който спечели първия голям трофей в историята на Палас с триумфа за ФА Къп през 2025 г.

Уортън има четири мача за националния отбор на Англия след дебюта си през 2024 г., но не беше включен в състава на Томас Тухел за Световното първенство през 2026 г. Неговото име се свързва от доста време и с Ливърпул, като според "Мирър" мърсисайдци са подновили интереса си към него, след като вчера договориха продажбата на Къртис Джоунс в Интер. Позицията на ръководството на Кристъл Палас за момента обаче е, че Уортън не се продава. Остава да видим дали тя няма да се промени в оставащите дни до края на летния трансферен прозорец.

Ливърпул ще се задейства за Адам Уортън след трансфера на Къртис Джоунс
Ливърпул ще се задейства за Адам Уортън след трансфера на Къртис Джоунс
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