Манчестър Сити е получил негативен отговор за Адам Уортън

Манчестър Сити е отправил запитване към Кристъл Палас относно потенциална сделка за Адам Уортън, но е бил информиран, че полузащитникът не се продава това лято, информира "Ди Атлетик".

22-годишният футболист е сред множеството трансферни цели за обновяване на централната зона на тима на Мареска, но Палас няма никакво намерение да го продава преди крайния срок на 1 септември. Халфовата линия на Сити претърпява сериозни промени това лято след напускането на Родри, Бернардо Силва и Тижани Райндерс, а според „Ди Атлетик“ Нюкасъл Юнайтед води преговори за привличането на Нико Гонсалес. Сити вече привлече Елиът Андерсън от Нотингам Форест за 116 милиона паунда и е близо до сделка с Лил за Аюб Буади. Клубът от "Етихад" също така проявява интерес към халфа на Челси Енцо Фернандес, както и към френския национал на Рома Ману Коне.

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Уортън се присъедини към Палас от Блекбърн Роувърс през зимния трансферен прозорец на 2024 г. в сделка на стойност 22 милиона паунда. Договорът му със „Селхърст Парк“ е до 2029 г.

Английският национал записа 53 мача във всички турнири за Палас през миналия сезон, като отбеляза един гол и направи седем асистенции, помагайки на тима да завърши на 15-о място във Висшата лига и да спечели Лигата на конференциите.

Той има общо 96 мача за клуба и беше част от отбора, който спечели първия голям трофей в историята на Палас с триумфа за ФА Къп през 2025 г.

Уортън има четири мача за националния отбор на Англия след дебюта си през 2024 г., но не беше включен в състава на Томас Тухел за Световното първенство през 2026 г. Неговото име се свързва от доста време и с Ливърпул, като според "Мирър" мърсисайдци са подновили интереса си към него, след като вчера договориха продажбата на Къртис Джоунс в Интер. Позицията на ръководството на Кристъл Палас за момента обаче е, че Уортън не се продава. Остава да видим дали тя няма да се промени в оставащите дни до края на летния трансферен прозорец.

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