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Кристъл Палас с пето ново попълнение

  • 19 авг 2026 | 11:04
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Кристъл Палас с пето ново попълнение

Кристъл Палас обяви привличането на нападателя Зейвиър Гозо от американския Реал Солт Лейк за 13 милиона евро. 19-годишният младежки национал на САЩ е подписал договор за пет години с "орлите" и ще запълни празнината на дясното крило, оставена след напускането на Бренън Джонсън. Гозо има опит и на позиция по-назад по десния фланг, което ще е полезно за лондончани, които се разделиха с дългогодишния си бранител Натаниел Клайн.

Американецът, който има мачове за страната си на всички нива до 23 години, отбеляза 6 гола и направи 4 асистенции от началото на сезона в Мейджър Лийг Сокър за тима от Солт Лейк Сити.

Зейвиър Гозо е петото лятно попълнение за Кристъл Палас след защитниците Оскар Мингеса и Такехиро Томиясу, и крилата Дуайт Макнийл и Анан Халаили. Тимът от южен Лондон ще започне сезона си във Висшата лига под ръководството на новия си мениджър Пиер Саж като гост срещу Евертън в събота.

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