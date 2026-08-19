Кристъл Палас с пето ново попълнение

Кристъл Палас обяви привличането на нападателя Зейвиър Гозо от американския Реал Солт Лейк за 13 милиона евро. 19-годишният младежки национал на САЩ е подписал договор за пет години с "орлите" и ще запълни празнината на дясното крило, оставена след напускането на Бренън Джонсън. Гозо има опит и на позиция по-назад по десния фланг, което ще е полезно за лондончани, които се разделиха с дългогодишния си бранител Натаниел Клайн.

Американецът, който има мачове за страната си на всички нива до 23 години, отбеляза 6 гола и направи 4 асистенции от началото на сезона в Мейджър Лийг Сокър за тима от Солт Лейк Сити.

Зейвиър Гозо е петото лятно попълнение за Кристъл Палас след защитниците Оскар Мингеса и Такехиро Томиясу, и крилата Дуайт Макнийл и Анан Халаили. Тимът от южен Лондон ще започне сезона си във Висшата лига под ръководството на новия си мениджър Пиер Саж като гост срещу Евертън в събота.

He's Palace now.



We are delighted to have completed the signing of exciting teenage attacker Zavier Gozo from Real Salt Lake 🦅 — Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 18, 2026

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