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Христо Янев определи групата на ЦСКА за двубоя с ОФИ Крит

  • 20 авг 2026 | 14:37
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Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното гостуване на ОФИ (Крит) от плейофната фаза на УЕФА Лига Европа. Двубоят стартира в 21:00 часа.

ЦСКА излезе с информация за феновете си преди двубоя с ОФИ
ЦСКА излезе с информация за феновете си преди двубоя с ОФИ

Ето и групата на “червените”:

21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 31. Даниел Николов, 2. Дейвид Пастор, 19. Андрей Йорданов, 3. Тамиму Уору, 14. Теодор Иванов, 5. Жан-Филип Гбамен, 91. Алекс Тунчев, 32. Факундо Родригес, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 80. Георги Чорбаджийски, 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 99. Джеймс Ето’о, 30. Петко Панайотов, 11. Мохамед Брахими, 67. Каталин Иту, 38. Лео Перейра, 34. Васил Каймаканов, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой, 10. Жоел Цварц

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