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Отборът на Кадилак във Формула 1 няма да се продава

  • 20 авг 2026 | 13:49
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Отборът на Кадилак във Формула 1 не се разглежда за продажба, според групата TWG Global, която е негов собственик, като информацията идва на фона на федерално разследване в САЩ срещу милиардера Марк Уолтър, който контролира компанията.

Четири посреднически компании в бизнес империята на Уолтър са обект на разследвания в Съединените щати заради предполагаеми недекларирани заеми между собствените му фирми.

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Уолтър наскоро влезе в заглавията, след като инициира продажбата на своя дял в баскетболния отбор Лос Анджелис Лейкърс само 14 месеца след закупуването му. Това доведе до спекулации относно бъдещето на други спортни организации, в които той притежава дял, включително футболния клуб Челси, бейзболния отбор Лос Анджелис Доджърс и отборите в моторни спортове под неговия инвестиционен чадър TWG Motorsports.

Тези отбори включват тима на Кадилак във Формула 1, както и отборите на Андрети в Индикар и Формула Е.

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В изявление, публикувано преди Гран При на Нидерландия през 2026 г., от TWG Motorsports заявиха: „TWG не обмисля продажба на отбора на Кадилак или на която и да е друга част от TWG Motorsports.“

Междувременно, миналата седмица отборът отстрани Греъм Лоудън и го замени с новия шеф на тима Марчин Будковски.

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В отговор на въпрос, който изглежда намекваше за продължаващото разследване на имотите на Уолтър, Будковски отговори: „Нека разделим двете теми. Не мисля, че присъединяването ми към Кадилак е противоречиво по някакъв начин: не идвам от ФИА, не идвам дори от друг отбор, така че не мисля, че има някаква полемика.“

„Имаше смяна на ръководството начело на отбора, това беше решение, взето от висшето ръководство, собствениците и акционерите на тима. За мен е чест да бъда избран да водя следващата фаза.“

„Както казах и ще го повторя, изпитвам огромно уважение и възхищение към постигнатото досега от Греъм за изграждането на този отбор от нулата, набирането на тези хора и реалното участие в състезания с ниво на конкурентоспособност, което според мен е разумно за нов отбор.“

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Изпълнителният директор на TWG Motorsports Дан Таурис не присъства на пистата „Зандвоорт“ за Гран При на Нидерландия, тъй като този уикенд е на състезанието от Индикар във Вашингтон.

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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