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Международната автомобилна федерация и Световната федерация по танцов спорт свалиха ограниченията срещу руските спортисти

  • 13 авг 2026 | 21:37
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Международната автомобилна федерация и Световната федерация по танцов спорт свалиха ограниченията срещу руските спортисти

Международната автомобилна федерация (ФИА) и Световната федерация по танцов спорт (УДСФ) свалиха ограниченията за участие на руски спортисти, съобщи агенция ТАСС.

От 1 март 2022 година руските автомобилисти не бяха допускани до международни състезания заради началото на войната в Украйна, която продължава и до днес. През юли тази година обаче Международният олимпийски комитет гласува препоръка за връщането на руските атлети, която бе снета до всички международни федерации, членуващи в олимпийското движение. Част от тях не се съобразиха с това решение, но голям процент вече върнаха статута на руските спортисти. ФИА и УДСФ са поредните две такива федерации.

"ФИА сне всички ограничения за нашите спортисти", заяви пред ТАСС вицепрезидентът на Руската автомобилна федерация Виталий Петров.

"Спортистите с руски паспорти ще участват в състезанията на Световната федерация по танцов спорт както всички други спортисти", се казва в решението на Президиума на УДСФ.

До момента руските танцьори бяха допускани до състезания само като неутрални атлети. ФИА пък бе забранила изцяло участието на руски спортисти, което бе и една от причините един от водещите руски рали пилоти Николай Грязин да избере да се състезава за България.

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