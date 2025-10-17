Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Съпругата на Екълстоун носи втори мандат на Бин Сулайем начело на ФИА

Съпругата на Екълстоун носи втори мандат на Бин Сулайем начело на ФИА

  • 17 окт 2025 | 23:09
  • 950
  • 0

Мохамед бин Сулайем ще продължи да ръководи Международната автомобилна федерация (ФИА) за още един мандат, след като неговият единствен реален конкурент в битката за президентския пост Тим Майер се оттегли от надпреварата.

Причината за това решение на Майер е свързана с неговата невъзможност да предложи ръководен екип, отговарящ на всички изисквания на ФИА. Големият проблем дойде от това, че всеки кандидат за президент трябва да предложи списък с потенциални вицепрезиденти по спортните въпроси от шестте контитента, които трябва да са предварително одобрени.

И тук идва големият проблем, тъй като от Южна Америка има само един одобрен кандидат и това е съпругата на бившия бос на Формула 1 Бърни Екълстоун – Фабиана Екълстоун. Тя вече публично заяви своята подкрепа за Бин Сулайем, а според регламента един човек няма как да бъде предложен за вицепрезидент от двама различни кандидати за президентския пост.

Така на практика Фабиана Екълстоун автоматично носи втори президентски мандат на Мохамед бин Сулайем, който застана начело на ФИА в края на 2021 година. Другите двама кандидати за президентския пост – Лора Вилар и Вирджиния Филипо също отпадат от надпреварата по същата причина като Майер, който критикува остро пред медиите липсата на демокрация във ФИА.

Бин Сулайем се сдоби с екзотична съперничка за поста
Бин Сулайем се сдоби с екзотична съперничка за поста

„Ще има само един кандидат и това е действащият президент. Това не е демокрация, това е илюзия на демокрация. В моята кампания ние говорихме за честност, реформи, интегритет и как да върнем ФИА на нейните членове. Но резултатът от тези избори и целият процес само показват колко сме се отдалечили от този идеал“, каза Майер, който през ноември миналата година беше освободен от позицията си на стюард във Формула 1 от Бин Сулайем по доста спорен начин.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

В Дукати се надяват Маркес да се завърне за финала на сезона в MotoGP

В Дукати се надяват Маркес да се завърне за финала на сезона в MotoGP

  • 17 окт 2025 | 21:58
  • 1260
  • 0
Ландо Норис над всички в единствената тренировка в Остин

Ландо Норис над всички в единствената тренировка в Остин

  • 17 окт 2025 | 21:41
  • 3418
  • 2
Хорхе Мартин ще пропусне и Гран При на Малайзия в MotoGP

Хорхе Мартин ще пропусне и Гран При на Малайзия в MotoGP

  • 17 окт 2025 | 20:23
  • 380
  • 0
Грязин се бори с чешки звезди за 3-ото място

Грязин се бори с чешки звезди за 3-ото място

  • 17 окт 2025 | 20:21
  • 433
  • 0
Хаас с най-големи промени за Гран При на САЩ

Хаас с най-големи промени за Гран При на САЩ

  • 17 окт 2025 | 20:12
  • 772
  • 1
Ожие е на 0,6 секунди пред Рованпера след 99 състезателни километра днес

Ожие е на 0,6 секунди пред Рованпера след 99 състезателни километра днес

  • 17 окт 2025 | 20:05
  • 538
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Вихрени 20 минути бяха достатъчни на Локо (Пд) да разбие Ботев (Враца)

Вихрени 20 минути бяха достатъчни на Локо (Пд) да разбие Ботев (Враца)

  • 17 окт 2025 | 21:53
  • 17835
  • 19
Георги Иванов се притесни от действията на Вуцов, президентът на БФС с писмо до Сираков и Боримиров

Георги Иванов се притесни от действията на Вуцов, президентът на БФС с писмо до Сираков и Боримиров

  • 17 окт 2025 | 17:05
  • 45244
  • 116
ПСЖ 3:3 Страсбург, парижани изравниха

ПСЖ 3:3 Страсбург, парижани изравниха

  • 17 окт 2025 | 23:00
  • 3254
  • 2
Веласкес подписа нов договор с Левски

Веласкес подписа нов договор с Левски

  • 17 окт 2025 | 14:20
  • 34583
  • 22
“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

“Ред Енимълс” приключи, новите собственици прехвърлиха емблемата на ЦСКА

  • 17 окт 2025 | 12:24
  • 44103
  • 144
Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България

Карлос Насар: Все повече се замислям да напусна България

  • 17 окт 2025 | 16:36
  • 45936
  • 146