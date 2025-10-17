Съпругата на Екълстоун носи втори мандат на Бин Сулайем начело на ФИА

Мохамед бин Сулайем ще продължи да ръководи Международната автомобилна федерация (ФИА) за още един мандат, след като неговият единствен реален конкурент в битката за президентския пост Тим Майер се оттегли от надпреварата.

Причината за това решение на Майер е свързана с неговата невъзможност да предложи ръководен екип, отговарящ на всички изисквания на ФИА. Големият проблем дойде от това, че всеки кандидат за президент трябва да предложи списък с потенциални вицепрезиденти по спортните въпроси от шестте контитента, които трябва да са предварително одобрени.

И тук идва големият проблем, тъй като от Южна Америка има само един одобрен кандидат и това е съпругата на бившия бос на Формула 1 Бърни Екълстоун – Фабиана Екълстоун. Тя вече публично заяви своята подкрепа за Бин Сулайем, а според регламента един човек няма как да бъде предложен за вицепрезидент от двама различни кандидати за президентския пост.

Така на практика Фабиана Екълстоун автоматично носи втори президентски мандат на Мохамед бин Сулайем, който застана начело на ФИА в края на 2021 година. Другите двама кандидати за президентския пост – Лора Вилар и Вирджиния Филипо също отпадат от надпреварата по същата причина като Майер, който критикува остро пред медиите липсата на демокрация във ФИА.

„Ще има само един кандидат и това е действащият президент. Това не е демокрация, това е илюзия на демокрация. В моята кампания ние говорихме за честност, реформи, интегритет и как да върнем ФИА на нейните членове. Но резултатът от тези избори и целият процес само показват колко сме се отдалечили от този идеал“, каза Майер, който през ноември миналата година беше освободен от позицията си на стюард във Формула 1 от Бин Сулайем по доста спорен начин.

Снимки: Gettyimages