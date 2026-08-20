Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Брайтън
  3. Играчите на Брайтън с голям жест към феновете си за мача в Норвегия

Играчите на Брайтън с голям жест към феновете си за мача в Норвегия

  • 20 авг 2026 | 12:44
  • 311
  • 0
Играчите на Брайтън с голям жест към феновете си за мача в Норвегия

Футболистите на Брайтън решиха да направят забележителен жест към своите привърженици, като поемат разходите за билетите им за гостуването на Тромсьо. Двата тима се изправят един срещу друг тази вечер в плейофен мач от Лигата на конференциите, който ще се играе на норвежка територия.

От английския клуб обявиха, че общо 407 фена са изминали дългия път от южния бряг на Англия до Тромсьо, град, разположен в Арктическия кръг. В знак на благодарност за тяхната отдаденост, капитанът Люис Дънк и неговите съотборници са взели решение да покрият цената на билетите им.

Освен това, всеки от пътуващите привърженици ще получи като подарък шал и специална тениска с емблемата на клуба.

„Нашите фенове не знаеха до последния момент къде ще пътуваме. Това е дълго пътуване, за което те имаха много малко време да се организират. Искаме да започнем сезона подобаващо, затова с играчите сметнахме, че е добре да направим този жест към тях“, коментира капитанът Дънк.

Предстоящият двубой ще бъде първият официален мач за Брайтън през новия сезон. От своя страна, Тромсьо стигна до тази фаза на турнира, след като елиминира румънския ЧФР Клуж с убедителен общ резултат 7:1 в предишния кръг.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Ливърпул ще се задейства за Адам Уортън след трансфера на Къртис Джоунс

Ливърпул ще се задейства за Адам Уортън след трансфера на Къртис Джоунс

  • 20 авг 2026 | 10:50
  • 6003
  • 0
В последния момент спряха Кансело за представянето в Барселона

В последния момент спряха Кансело за представянето в Барселона

  • 20 авг 2026 | 10:45
  • 1698
  • 0
Моуриньо: В момента в Реал Мадрид няма място дори за Ямал

Моуриньо: В момента в Реал Мадрид няма място дори за Ямал

  • 20 авг 2026 | 10:02
  • 7738
  • 21
Фенове на Атлетико Мадрид обиждаха Алварес с "Кучи син"

Фенове на Атлетико Мадрид обиждаха Алварес с "Кучи син"

  • 20 авг 2026 | 09:35
  • 2572
  • 0
Официално: обърнаха домакинството в първата среща на ПСЖ в Лига 1

Официално: обърнаха домакинството в първата среща на ПСЖ в Лига 1

  • 20 авг 2026 | 09:22
  • 751
  • 0
48 отбора са на последното стъпало преди основната фаза на Лигата на конференциите

48 отбора са на последното стъпало преди основната фаза на Лигата на конференциите

  • 20 авг 2026 | 07:22
  • 4101
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Легенда на "армейците" и ОФИ: Щастлив съм от поканата на ЦСКА, правим опасни атаки и бележим голове, по-добри сме

Легенда на "армейците" и ОФИ: Щастлив съм от поканата на ЦСКА, правим опасни атаки и бележим голове, по-добри сме

  • 20 авг 2026 | 10:45
  • 12250
  • 24
Европоходът на ЦСКА продължава през Крит

Европоходът на ЦСКА продължава през Крит

  • 20 авг 2026 | 07:30
  • 16743
  • 100
Адалберт Зафиров: ЦСКА показа как се играе срещу силни отбори, оптимист съм за мачовете с ОФИ Крит

Адалберт Зафиров: ЦСКА показа как се играе срещу силни отбори, оптимист съм за мачовете с ОФИ Крит

  • 20 авг 2026 | 08:00
  • 5822
  • 28
Много неизвестни в плейофите на Лига Европа

Много неизвестни в плейофите на Лига Европа

  • 20 авг 2026 | 06:59
  • 4890
  • 2
48 отбора са на последното стъпало преди основната фаза на Лигата на конференциите

48 отбора са на последното стъпало преди основната фаза на Лигата на конференциите

  • 20 авг 2026 | 07:22
  • 4101
  • 0
Барселона представи отбора, "Камп Ноу" приветства Родри с отворени обятия

Барселона представи отбора, "Камп Ноу" приветства Родри с отворени обятия

  • 19 авг 2026 | 23:17
  • 16983
  • 23