Играчите на Брайтън с голям жест към феновете си за мача в Норвегия

Футболистите на Брайтън решиха да направят забележителен жест към своите привърженици, като поемат разходите за билетите им за гостуването на Тромсьо. Двата тима се изправят един срещу друг тази вечер в плейофен мач от Лигата на конференциите, който ще се играе на норвежка територия.

От английския клуб обявиха, че общо 407 фена са изминали дългия път от южния бряг на Англия до Тромсьо, град, разположен в Арктическия кръг. В знак на благодарност за тяхната отдаденост, капитанът Люис Дънк и неговите съотборници са взели решение да покрият цената на билетите им.

Освен това, всеки от пътуващите привърженици ще получи като подарък шал и специална тениска с емблемата на клуба.

„Нашите фенове не знаеха до последния момент къде ще пътуваме. Това е дълго пътуване, за което те имаха много малко време да се организират. Искаме да започнем сезона подобаващо, затова с играчите сметнахме, че е добре да направим този жест към тях“, коментира капитанът Дънк.

Предстоящият двубой ще бъде първият официален мач за Брайтън през новия сезон. От своя страна, Тромсьо стигна до тази фаза на турнира, след като елиминира румънския ЧФР Клуж с убедителен общ резултат 7:1 в предишния кръг.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago