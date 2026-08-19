Брайтън се подсили с канадския национал Промис Дейвид

Брайтън официално обяви, че привлича в редиците си нападателя Промис Дейвид. Канадският национал пристига под наем от белгийския вицешампион Юнион Сен-Жилоа.

Според информация на „Скай Спортс“ споразумението между двата клуба включва и клауза за постоянно закупуване на стойност 22 милиона паунда. Тя ще бъде активирана при изпълнението на определени условия.

Дейвид, който е на 25 години и играе като централен нападател, има впечатляваща статистика за тима от Брюксел. Той е реализирал 41 гола в 82 изиграни срещи, като допринесе за спечелването на титлата в Белгия през сезон 2024/25. За националния отбор на Канада нападателят има 14 мача и 4 попадения, едно от които бе на Световното първенство това лято.

Промис Дейвид става седмото ново попълнение за „чайките“ през летния трансферен прозорец. Преди него клубът привлече защитниците Лука Вушкович, Паскал Струйк, Костиня и Михаел Свобода, както и крилата Задок Йохана и Родриго Рего.

За Брайтън предстои натоварена програма. Утре тимът ще играе плейоф за влизане в групите на Лигата на конференциите срещу норвежкия Тромсьо, а в неделя стартира кампанията си във Висшата лига с домакинство на Астън Вила.

We are pleased to confirm the signing of Promise David from Royale Union Saint-Gilloise on a season-long loan. 🇨🇦



The deal includes an obligation to buy should certain criteria be met. 🤝 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 18, 2026

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