Поредна румънска катастрофа в Европа

Румънският ЧФР Клуж претърпя историческо унижение, губейки катастрофално с 0:5 от норвежкия Тромсьо в първи мач от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Двубоят се изигра на стадион „Д-р Константин Радулеску“ в Клуж-Напока пред шокираните трибуни на домакините. Головете за скандинавците бяха дело на Хейне Осен Ларсен (5, 20) и Исак Далквист (27, 61, 73), които буквално разглобиха румънската отбрана. Този съкрушителен резултат на поставя пореден тим от северната ни съседка пред угрозата от сигурно отпадане от Европа, повтаряйки съдбата на ФКСБ и Университатя (Клуж), които вече напуснаха безславно международната сцена.

Норвежкият кошмар за домакините започна светкавично. Още в 5-ата минута Хейне Осен Ларсен се възползва от груба грешка в ариергарда на домакините и с прецизен удар откри сметката си за 0:1.

Докато домакините се опитваха да организират играта си, Тромсьо нанесе втори тежък удар. Отново Ларсен бе най-съобразителен в наказателното поле в 20-ата минута, удвоявайки преднината на скандинавците за 0:2.

Преди Клуж изобщо да осъзнае какво се случва, резултатът стана класически. В 27-ата минута Исак Далквист завърши перфектна контраатака, пращайки топката в мрежата за 0:3, с което предреши изхода още до почивката.

През втората част румънците опитаха плах натиск, но вместо това получиха нов удар. В 61-ата минута Далквист се разписа за втори път в срещата, правейки резултата 0:4.

Пълният срам за ЧФР Клуж бе оформен в 73-ата минута. Исак Далквист оформи своя хеттрик след нова колективна грешка в защитата на домакините, забивайки последното пирони в румънския ковчег за крайното 0:5.

След този резултат реваншът се превръща в чиста формалност. Втората среща ще се изиграе на 13 август 2026 г. на „Ромса Арена“ в Тромсьо, където норвежците официално се очаква да подпечатат билета си за плейофния кръг.

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