Брайтън официално счупи трансферния си рекорд, а Тотнъм направи четвъртата си най-голяма продажба

Брайтън финализира рекордния за клуба трансфер на Лука Вушкович. 19-годишният бранител идва от Тотнъм, а "чайките" ще платят за него 46 милиона паунда плюс още четири милиона под формата на бонуси. "Шпорите" ще получат и 20% от евентуална бъдеща продажба на хърватина, като ще имат и опцията да си го върнат, ако предложат същата сума, която Брайтън получи като оферта от потенциален бъдещ купувач.

Вушкович през миналия сезон бе под наем в Хамбургер. Неговите агенти ясно са заявили, че хърватинът иска да играе редовно за постоянен отбор, а не да бъде пращан отново под наем в други тимове. Тотнъм не може да му гарантира това, при положение че привлече Маркос Сенеси и Ян Пол Ван Хеке, а все още разполага и с Кристиан Ромеро, Мики ван де Вен и Кевин Дансо. Така се стигна до неговия трансфер. Той е четвъртата най-голяма продажба на Тотнъм след Хари Кейн, Гарет Бейл и Кайл Уокър.

Вушкович подписа с Брайтън договор за пет години с опция за допълнителни 12 месеца.

"Лука се радва на фантастичен старт на кариерата си и ние следим това отблизо. Миналия сезон той демонстрира, че може да играе на много високо ниво. Искаме да му помогнем да надгради това в нашата среда.

Имаше много външен шум около присъединяването на Лука към нас, но той все още е млад човек, който ще се нуждае от време, за да се адаптира към изискванията да играеш за Брайтън и във Висшата лига. Уверени сме обаче, че той ще приеме това спокойно", коментира мениджърът на отбора Фабиан Хюрцелер.

Luka's first words as a Seagull! 😁🤳 pic.twitter.com/NIyKgSYQzf — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 14, 2026

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