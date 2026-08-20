Едерсон проговори за проваления си трансфер в Манчестър Юнайтед: Все още не знам какво се случи

Халфът на Аталанта Едерсон се опита да хвърли повече светлина върху причините за проваления му трансфер в Манчестър Юнайтед по-рано това лято. 27-годишният бразилец трябваше да се присъедини към „червените дяволи“ срещу 39 милиона паунда като част от обновяването на халфовата им линия. В началото на юли обаче Юнайтед се отказа от сделката, след като стана ясно, че първоначалните медицински прегледи на 27-годишния играч са разкрили проблем с коляното.

Самият Едерсон, който впоследствие подписа нов договор с Аталанта, призна, че все още е объркан защо трансферът не се е осъществил.

„Честно казано, не знам какво се случи“, заяви той преди мача на Аталанта от плейофите на Лигата на конференциите срещу Апоел Тел Авив в четвъртък. „Винаги е имало интерес от други клубове и можех да отида в друг английски отбор. Тестовете минаха добре, не знам какво се промени. В Аталанта съм от четири години и винаги съм играл. Можех просто да изчакам, за да видя какво ще стане, но страхотните ми отношения с клуба ме убедиха да остана и да подпиша нов договор“, добави той.

По онова време източници от Юнайтед настояваха, че намерението на клуба е било да финализира трансфера в началото на юли, след като структурата на сделката и личните условия са били договорени с Аталанта и играча.

Едерсон обаче получава късна повиквателна за състава на Бразилия за Световното първенство от треньора Карло Анчелоти след контузията на защитника на Рома Уесли, което принуждава Юнайтед да проведе първата част от медицинските прегледи в САЩ.

След като се появява проблемът с коляното и е насрочен пълен медицински преглед с участието на специалисти след отпадането на Бразилия от турнира, Юнайтед решава да не продължи със сделката при договорените условия.

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Източници, които изразиха съчувствие към играча и семейството му, категорично отрекоха Юнайтед да е прекратил сделката преди пълния медицински преглед. Въпреки това е имало достатъчно несигурност, за да може клубът да започне да работи по други потенциални цели.

Вместо това Юнайтед насочи усилията си към Юри Тилеманс, а също така привлече Андрей Сантос от Челси за 50 милиона паунда. Клубът се надява да добави и Карлос Балеба от Брайтън преди края на трансферния прозорец.

Едерсон има 180 мача за Аталанта през последните четири сезона, като халфът е взел участие в 41 срещи във всички турнири през сезон 2025-26.

Въпреки разочарованието, 27-годишният играч изглежда спокоен и изрази вълнението си за предстоящия сезон.

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„Имах прекрасни моменти на Световното първенство с Бразилия, а след това... честно казано, все още не знам какво се случи. Но важното е, че успях да се справя със ситуацията, да се върна с правилната нагласа и да дам всичко от себе си за клуба, който ми даде толкова много. Аз все още съм Едерсон, всички тук ме познават и знаят на какво съм способен, знаят, че винаги ще давам всичко от себе си.“

Едерсон продължи: „Много съм щастлив да остана в Аталанта, наистина благодаря на клуба и на (изпълнителния директор) Лука Перкаси. Те ми се обаждаха много пъти, чувствах, че са до мен. Въпреки че имах интерес от други клубове, след всичко, което се случи, реших, че е най-добре да остана при тези, които наистина ме искаха, а това винаги е бил Аталанта. Щастлив съм да нося фланелката, която ми донесе толкова много радост.“

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Снимки: Imago