Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо: Мондиал 2026, Испания - Белгия
  1. Sportal.bg
  2. Аталанта
  3. Манчестър Юнайтед се отказа от една от основните си трансферни цели

Манчестър Юнайтед се отказа от една от основните си трансферни цели

  • 10 юли 2026 | 22:19
  • 973
  • 0
Манчестър Юнайтед се отказа от една от основните си трансферни цели

Манчестър Юнайтед няма да привлече халфа на Аталанта Едерсон, въпреки че сделката беше считана за сигурна. Според информация на журналиста Фабрицио Романо, английският клуб вече е уведомил италианския си колега за своето решение.

Преди месец страните бяха постигнали споразумение за трансфер на стойност 45 милиона евро, включително бонусите. Беше предвидено бразилецът да подпише договор за четири години с опция за удължаване с още една.

От Ман Юнайтед са на прага на три трансфера в рамките на седмица, бразилски национал под въпрос
От Ман Юнайтед са на прага на три трансфера в рамките на седмица, бразилски национал под въпрос

Самият футболист също заяви, че се е договорил с "червените дяволи", но по всичко личи, че трансфер няма да има, защото плановете на клуба от "Олд Трафорд" са се променли.

От Аталанта са готови да интегрират отново полузащитника в състава си, ако не получат други изгодни оферти за него.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Швейцария със сигурност ще е без Манзамби в четвъртфинала срещу Аржентина

Швейцария със сигурност ще е без Манзамби в четвъртфинала срещу Аржентина

  • 10 юли 2026 | 21:33
  • 331
  • 0
Милан обяви сделката си с Лацио, Реал Мадрид ще прибере голяма сума

Милан обяви сделката си с Лацио, Реал Мадрид ще прибере голяма сума

  • 10 юли 2026 | 21:12
  • 5981
  • 1
Топката, с която Марадона отбеляза Гола на века, на търг - началната цена е невероятна

Топката, с която Марадона отбеляза Гола на века, на търг - началната цена е невероятна

  • 10 юли 2026 | 20:35
  • 2563
  • 0
Испания 1:1 Белгия, Педри и Лукаку се появиха в игра

Испания 1:1 Белгия, Педри и Лукаку се появиха в игра

  • 10 юли 2026 | 22:00
  • 21386
  • 76
Винисиус наруши мълчанието си: Чувството на разочарование е огромно, моля за прошка

Винисиус наруши мълчанието си: Чувството на разочарование е огромно, моля за прошка

  • 10 юли 2026 | 20:16
  • 1041
  • 3
ФИФА пусна нова партида билети за финала на Световното

ФИФА пусна нова партида билети за финала на Световното

  • 10 юли 2026 | 20:08
  • 404
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Испания 1:1 Белгия, Педри и Лукаку се появиха в игра

Испания 1:1 Белгия, Педри и Лукаку се появиха в игра

  • 10 юли 2026 | 22:00
  • 21386
  • 76
УЕФА заведе дисциплинарно производство срещу Левски заради расизъм

УЕФА заведе дисциплинарно производство срещу Левски заради расизъм

  • 10 юли 2026 | 18:26
  • 23217
  • 169
Ахмедов се завръща в Спартак (Варна)

Ахмедов се завръща в Спартак (Варна)

  • 10 юли 2026 | 18:08
  • 17223
  • 25
Меси предизвиква модерния футбол: най-добрият на Мондиал 2026 тича най-малко

Меси предизвиква модерния футбол: най-добрият на Мондиал 2026 тича най-малко

  • 10 юли 2026 | 20:00
  • 8956
  • 40
Синер сломи Джокович на Уимбълдън, ясни са финалистите

Синер сломи Джокович на Уимбълдън, ясни са финалистите

  • 10 юли 2026 | 20:52
  • 28903
  • 40
Официално: ЦСКА продаде Делова в Турция

Официално: ЦСКА продаде Делова в Турция

  • 10 юли 2026 | 16:07
  • 19297
  • 59