Манчестър Юнайтед се отказа от една от основните си трансферни цели

Манчестър Юнайтед няма да привлече халфа на Аталанта Едерсон, въпреки че сделката беше считана за сигурна. Според информация на журналиста Фабрицио Романо, английският клуб вече е уведомил италианския си колега за своето решение.

Преди месец страните бяха постигнали споразумение за трансфер на стойност 45 милиона евро, включително бонусите. Беше предвидено бразилецът да подпише договор за четири години с опция за удължаване с още една.

От Ман Юнайтед са на прага на три трансфера в рамките на седмица, бразилски национал под въпрос

Самият футболист също заяви, че се е договорил с "червените дяволи", но по всичко личи, че трансфер няма да има, защото плановете на клуба от "Олд Трафорд" са се променли.

От Аталанта са готови да интегрират отново полузащитника в състава си, ако не получат други изгодни оферти за него.

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Снимки: Imago