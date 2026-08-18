Бруно отказал първата оферта на Ман Юнайтед за нов договор

Манчестър Юнайтед иска да удължи договора на халфа и капитан на тима Бруно Фернандеш, съобщи The ​​Athletic. Различни източници твърдят, че португалецът е отказал настоящата оферта на тима. От "Олд Трафорд" са предложили на Фернандеш само 500 хиляди паунда повече от настоящата му заплата, която е 19.5 милиона от английската валута. Не е ясно обаче дали причината за отказа е самото възнаграждение или халфа е поставил други условия, за да се обвърже дългосрочно. 31-годишният полузащитник може да е поставил като условие желанието си да се бори за трофеи или определени желания в трансферната политика, които ще са обект на бъдещи договорки. Клаузата за освобождаване на Фернандеш от 57 милиона паунда за чуждестранни клубове също е изтекла.

Манчестър Юнайтед няма никакво намерение да се разделя с Бруно Фернандеш

Халфът е част от Манчестър Юнайтед от януари 2020 г., когато за него бяха платени 65 милиона евро на Спортинг (Лисабон). През миналия сезон Фернандеш участва в 37 мача във всички турнири, отбелязвайки девет гола и давайки 22 асистенции. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2027 г., но в него има клауза, според която "червените дяволи" могат да удължат контракта му едностранно до лятото на 2028 година, което поставя клуба в сравнително изгодна позиция. Турският гранд Галатасарай проявява интерес към играча и в доста медии се появи информация, че от истанбулския гранд са предложили договор на Бруно Фернандеш на стойност 20 милиона евро на сезон, но португалецът е определен като непродаваем от Манчестър Юнайтед.

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Снимки: Gettyimages