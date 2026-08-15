Милан на Аморим се развихри срещу колебливата защита на Ман Юнайтед, Владимиров с ново престижно участие

Милан записа първата си победа в предсезонната подготовка, след като стигна до обрат и респектиращ успех с 4:2 срещу Манчестър Юнайтед на “Торчински Арена” във Вроцлав. Този успех бе особено удовлетворителен за треньора на “росонерите” Рубен Аморим, който бе уволнен от английския клуб в началото на годината. Представянето на Юнайтед, особено в защита, пък е тревожно за феновете на отбора, тъй като само след седмица започва новият сезон в Премиър лийг. “Червените дяволи” започваха ударно и двете полувремена, когато Хари Магуайър (2’) и Патрик Доргу (51’) се разписваха. Бруно Фернадеш пък пропусна дузпа в края на първата част. В останалото време обаче Милан бе по-добрият отбор, като най-силно се представиха офанзивните играчи - Самуел Чуквуезе, Алфаджо Сисе, Гонсало Рамош и Рубен Лофтъс-Чийк, които вкараха и головете за “росонерите”. За нас бе важно, че за пореден път Валери Владимиров получи шанс за изява от Аморим и записа минути срещу толкова сериозен съперник.

A fine second-half turnaround to end pre-season 👏 pic.twitter.com/4H8adkcvmS — AC Milan (@acmilan) August 15, 2026

В състава на Майкъл Карик за първи път по време на предсезонната подготовка започнаха капитанът Бруно Фернандеш и едно от новите попълнения - Юри Тилеманс. Партньор на белгиеца в центъра бе друг от новите играчи - Андрей Сантос. Маркъс Рашфорд, чийто последен мач с екипа на Юнайтед бе през декември 2024-а, бе сред резервите. На пейката бяха и Коби Мейну, и Лисандро Мартинес. На върха на атаката стартира Матеус Куня.

Рубен Аморим заложи на рекордното ново попълнение Гонсало Рамош на върха на атаката. Зад него бяха Рубен Лофтъс-Чийк и Алфаджо Сисе. Первис Еступинян и Самуел Чуквуезе действаха като уинг-бекове в любимата схема на Аморим. Лука Модрич остана на пейката за начало. Сред резервите за пореден път бе и българският талант Валери Владимиров. Матео Габия, Рафаел Леао и Кристиан Пулишич не бяха на разположение заради контузии. Майк Менян и Адриен Рабио пък все още не са стартирали тренировки с тима, тъй като получиха по-голяма почивка след участието им на Мондиал 2026.

Юнайтед започна ударно и само след 28 секунди игра Доргу проби отляво и стреля, но Ториани изби. Английският тим взе аванс при последвалия корнер. Фернадеш центрира меко, а Магуайър се извиси и засече с глава.

Big H 🤍 — Manchester United (@ManUtd) August 15, 2026

В шеста минута Амад имаше добра възможност, но Павлович успя да отклони в ъглов удар. След това Милан пое изцяло инициативата. Лофтъс-Чийк се възползва от грешен пас на Фернандеш, напредна и стреля от наказателното поле, но Ламенс улови. В 15-ата минута стражът на “червените дяволи” се намеси още по-добре, спасявайки с крак още по-опасен удар на Лофтъс-Чийк.

Логичното се случи в 37-ата минута, когато Милан изравни резултата. Яшари се пребори за топката след тъч, изпълнен от английския тим, преодоля Фернадеш, Сантос и Магуайър, след което пусна много добре в наказателното поле към Рамош. Нападателят можеше да стреля, но вместо това видя, че Чуквуезе е в чиста позиция и му подаде, а той прати топката в опразнената врата.

В края на полувремето Юнайтед можеше да ви върне преднината, след като получи малко пресилена дузпа за нарушение на Де Винтер срещу Тилеманс. Ударът на Бруно Фернандеш от бялата точка обаче не беше добър и Ториани изби.

“Червените дяволи” излязоха отново напред в резултат в 51-вата минута след комична грешка на Терачано, който много нескопосано опита да върне към Ториани, но вместо това подаде топката на Доргу, който я прати във вратата за 2:1.

Милан обаче реагира бързо и в 57-ата минута Сисе изравни резултата. Чуквуезе получи добро подаване отдясно, напредна, влезе в наказателното поле и прати топката към далечната греда, където изскочи Сисе и засече отблизо за 2:2.

След около час игра двамата треньори направиха доста смени - четири за Аморим и шест за Карик. В игра се появиха Модрич и Рашфорд.

Милан направи пълен обрат в 68-ата минута, когато отново Чуквуезе центрира отляво, а този път Гонсало Рамош засече с глава. Три минути след това Ламенс за четвърти път извади топката от вратата си. Милан за пореден път проби отдясно, след като след двойно с Рамош Лофтъс-Чийк изскочи зад гърба на Лисандро Мартинес, напредна на скорост и стреля до близката греда, вкарвайки четвъртия гол за “росонерите”.

Up and running 🔥 pic.twitter.com/AXCMbibJ4x — AC Milan (@acmilan) August 15, 2026

В 82-рата минута Маркъс Рашфорд, който игра с №9, имаше голям шанс да върне Манчестър Юнайтедв мача, след като получи подаване от дълбочина от Мартинес, но не успя да нанесе удар и стражът на Милан предотврати опасността.

Две минути след това в игра за "росонерите" се появи и Валери Владимиров, който за пореден път получи минути от Аморим в предсезонните контроли. Българинът замени Кони Де Винтер и застана в центъра на защитната тройка.

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