Манчестъп Юнайтед няма никакво намерение да се разделя с Бруно Фернандеш

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш не се продава и клубът няма никакво намерение да се разделя с него, въпреки че турският гранд Галатасарай проявява интерес към него.

Според информации в медиите, отборът от Истанбул е готов да отправи оферта за 31-годишния португалец. койт има договор с "червените дяволи" за още една година, но Юнайтед разполага с опция за удължаването му с още един сезон.

🚨 Manchester United intend to REJECT any offer for Bruno Fernandes before next month's transfer deadline.



Galatasaray reportedly prepared to offer up to €50m. However, senior sources at Old Trafford insist Galatasaray would be wasting their time. Bruno is NOT for sale.… pic.twitter.com/STQfwPvP4z — The United Stand (@UnitedStandMUFC) August 17, 2026

Въпреки това, Ман Юнайтед няма да разглеждат никакви предложения за своя талисман, който беше избран за Играч на годината във Висшата лига през миналия сезон, след като счупи рекорда за асистенции в първенството. Освобождаващата клауза в договора му на стойност 57 милиона паунда, която беше валидна за чуждестранни клубове, вече е изтекла.

През декември Фернандеш разкри, че се е почувствал „наранен“, когато миналото лято от Юнайтед са му съобщили, че е свободен да приеме изгодна оферта от саудитския клуб Ал-Хилал. Твърди се, че арабският тим е бил готов да плати трансферна сума в размер на 100 милиона паунда.

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Снимки: Imago