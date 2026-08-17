Кристенсен обясни, че е избрал Аталанта заради Маурицио Сари

Датският защитник Томас Кристенсен, който през лятото премина от Удинезе в Аталанта, обясни защо е избрал клуба от Бергамо. "Избрах Аталанта, защото е голям клуб с амбициозен проект, но също и треньорът Маурицио Сари имаше тежест, защото подобрява играта на всеки отбор в защита", казва Кристенсен, цитиран от АНСА. Той добави, че има голямо уважение към Джимсити, но не идва за го сменя в отбора. "Ще помогна на отбора с моите качества. Ще направя това, което зависи от мен, за да направи Аталанта още по-добър отбор", каза Кристиансен, който ще играе като преотстъпен от Удинезе, но с клауза за задължителното му откупуване.

"Благодаря на Удинезе, който ми помогна да се развия като играч, защото това е голяма крачка в моята кариера. Мога да стана още по-добър играч. Сега минавам от защита с трима в такава с четирима, както играехме в младежкия национален отбор на Дания. Искам да се представя най-добре в трите турнира, като ще започна в Лигата на конференциите, където съм бил с Орхус, а сега ще играе в плейофите срещу Апоел Тел Авив", каза още Томас Кристенсен.

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