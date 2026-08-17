Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Удинезе
  3. Кристенсен обясни, че е избрал Аталанта заради Маурицио Сари

Кристенсен обясни, че е избрал Аталанта заради Маурицио Сари

  • 17 авг 2026 | 17:44
  • 543
  • 0
Кристенсен обясни, че е избрал Аталанта заради Маурицио Сари

Датският защитник Томас Кристенсен, който през лятото премина от Удинезе в Аталанта, обясни защо е избрал клуба от Бергамо. "Избрах Аталанта, защото е голям клуб с амбициозен проект, но също и треньорът Маурицио Сари имаше тежест, защото подобрява играта на всеки отбор в защита", казва Кристенсен, цитиран от АНСА. Той добави, че има голямо уважение към Джимсити, но не идва за го сменя в отбора. "Ще помогна на отбора с моите качества. Ще направя това, което зависи от мен, за да направи Аталанта още по-добър отбор", каза Кристиансен, който ще играе като преотстъпен от Удинезе, но с клауза за задължителното му откупуване.

"Благодаря на Удинезе, който ми помогна да се развия като играч, защото това е голяма крачка в моята кариера. Мога да стана още по-добър играч. Сега минавам от защита с трима в такава с четирима, както играехме в младежкия национален отбор на Дания. Искам да се представя най-добре в трите турнира, като ще започна в Лигата на конференциите, където съм бил с Орхус, а сега ще играе в плейофите срещу Апоел Тел Авив", каза още Томас Кристенсен

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Милан изпревари РБ Лайпциг и много бързо и неочаквано уреди потенциалния заместник на Леао

Милан изпревари РБ Лайпциг и много бързо и неочаквано уреди потенциалния заместник на Леао

  • 17 авг 2026 | 16:35
  • 6549
  • 3
Бензема пред раздяла с Ал-Хилал, Симоне Индзаги не го иска

Бензема пред раздяла с Ал-Хилал, Симоне Индзаги не го иска

  • 17 авг 2026 | 16:32
  • 1460
  • 2
Кансело: Казах на Деко, че или идвам в Барселона, или ще стоя една година без да играя

Кансело: Казах на Деко, че или идвам в Барселона, или ще стоя една година без да играя

  • 17 авг 2026 | 16:01
  • 3397
  • 4
Ди Грегорио е изваден от състава на Ювентус преди пристигането на Викарио

Ди Грегорио е изваден от състава на Ювентус преди пристигането на Викарио

  • 17 авг 2026 | 15:29
  • 1385
  • 0
Бускетс се завърна в Барселона

Бускетс се завърна в Барселона

  • 17 авг 2026 | 15:21
  • 1979
  • 0
Манчестър Сити чупи трансферен рекорд с Буади

Манчестър Сити чупи трансферен рекорд с Буади

  • 17 авг 2026 | 15:08
  • 2640
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Груич няма как да играе утре, излизаме без страх срещу АЕК

Веласкес: Груич няма как да играе утре, излизаме без страх срещу АЕК

  • 17 авг 2026 | 18:13
  • 8349
  • 18
Бивш голмайстор на "сините" пред Sportal.bg: Хулио Веласкес промени отбора! Левски играе като голям европейски тим

Бивш голмайстор на "сините" пред Sportal.bg: Хулио Веласкес промени отбора! Левски играе като голям европейски тим

  • 17 авг 2026 | 13:28
  • 30624
  • 34
ОФИ продаде над 10 000 билета за мача с ЦСКА! Гърците готови да направят жест към "червените"

ОФИ продаде над 10 000 билета за мача с ЦСКА! Гърците готови да направят жест към "червените"

  • 17 авг 2026 | 17:01
  • 14035
  • 12
11-те на Спартак (Варна) и Септември

11-те на Спартак (Варна) и Септември

  • 17 авг 2026 | 17:52
  • 2196
  • 1
Левски продаде 37 000 билета, а от клуба се пребориха за още 1536 места на "Васил Левски"

Левски продаде 37 000 билета, а от клуба се пребориха за още 1536 места на "Васил Левски"

  • 17 авг 2026 | 14:55
  • 27996
  • 147
Ясна е датата за теста на Никола Цолов с болид от Формула 1

Ясна е датата за теста на Никола Цолов с болид от Формула 1

  • 17 авг 2026 | 11:34
  • 16613
  • 11