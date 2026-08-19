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Милан преотстъпи още един млад талант

  • 19 авг 2026 | 17:46
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Милан преотстъпи още един млад талант

От Милан официално пратиха нападателя Андрей Костич под наем в Спарта (Ротердам). Целта е 19-годишният играч да се обиграва в Ередивизие, а през следващото лято да се върне обратно на “Сан Сиро”.

Костич се присъедини към “росонерите” през това лято с трансфер от Партизан на стойност 3,5 млн. евро с бонуси до 4,5 млн. и процент от следваща продажба. Черногорският национал беше част от предсезонната подготовка на Милан, но новият наставник Рубен Аморим реши, че той все още не е готов за първия състав на клуба.

Така младият талант беше преотстъпен, както се случи с десния бек Закари Атекаме в Лион и с централния защитник Давид Одогу в Тулуза през последните дни. И трите наема на младите играчи са без опции за тяхното закупуване.

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