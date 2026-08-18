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Милан не пуска свой халф в отбора на Лампард

  • 18 авг 2026 | 17:45
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Милан не пуска свой халф в отбора на Лампард

Милан е отхвърлил оферта на стойност 10 милиона евро от Ковънтри за Рубен Лофтъс-Чийк, твърди Tuttosport.

Очаква се новият старши треньор на Милан Рубен Аморим да разчита на английския халф за новия сезон и това е причината „росонерите“ да отхвърлят предложението от новака в Премиър лийг, който е воден от мениджъра Франк Лампард. Именно той е настоявал отново да работи с 30-годишния футболист, когото познава от периода им в Челси, но Аморим вижда Лофтъс-Чийк като важна част от проекта си на „Сан Сиро“.

Полузащитникът ще започне четвъртия си сезон в Милан, след като се присъедини към „росонерите“ от Челси за 19 милиона евро през лятото на 2023 година. От настоящия му договор с миланския гранд остава по-малко от година, но в клуба планират да го подновят.

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Снимки: Gettyimages

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