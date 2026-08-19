Милан и Аморим - амбиция, облечена в скъп костюм

Милан влиза в новия сезон на Серия А с огромната амбиция поне да поправи лошия край на миналия, когато може би изненада и себе си, завършвайки на пето място, на цели 17 точки от шампиона Интер.

„Росонерите“ останаха извън Шампионската лига и ще защитават името на клуба в Лига Европа, което няма да се отрази на броя на мачовете, но поне ще отнеме от напрежението, което носи най-комерсиалният турнир.

Това е така, тъй като основната цел е насочена към „калчото“, където Милан ще гони поне завръщане в Шампионската лига и ако не изпреварване, то поне доближаване до Интер, считан за фаворит №1 за поредна титла.

Водещият български букмейкър, който вече навлезе във втората година на обявеното през миналото лято регионално партньорство с Милан, познат и като генерален спонсор на ЦСКА, оценява шансовете на „червено-черните“ за титла на 10% в специално предложение.

И през новия сезон в Серия А, стартиращ този уикенд, регистрираните потребители ще имат на разположение много специални възможности и изненади, свързани с Милан.

Опитващият отново да се надигне гранд открива сезона с гостуване на Торино в неделя от 21:45 часа и е изявен фаворит да потегли с три точки, според букмейкъра.

Рубен Аморим, новият треньор



Провалът през месеците април и май логично доведе до няколко уволнения, като освен треньора Масимилиано Алегри вратата бе посочена и на трима директори.

Милан се размина с Оливер Гласнер, който пое Нотингам Форест и започна преговори със селекционера на Австрия Ралф Рангник. Още в началото на Световното първенство обаче специалистът отново обърна гръб на Милан, като, поне според медийни публикации, клубът не удовлетворил негови условия.

Така седемкратният европейски шампион се насочи към уволнения месеци по-рано от Манчестър Юнайтед Рубен Аморим, който бързо прие и смени дома си в Лисабон с Милано.

Новината бе приетa с доста смесени чувства от страна на „миланистите“, именно заради турбулентния престой на Аморим в Юнайтед, където освен с непрестанни провали, ще бъде запомнен също с ината си да не променя схемата си на игра.

Милан стигна до две равенства в контролите - 2:2 срещу Селтик и 1:1 с Интер, преди да катастрофира тежко срещу Челси - 0:3. Започнаха мрачни прогнози за сезона за тима, но миналата събота във Вроцлав „червено-черните“ се развихриха и биха Манчестър Юнайтед с 4:2. Независимо че на два пъти изоставаше в резултата, миланският гранд доминираше почти през целия мач и можеше да спечели още по-убедително.

Почти всичко се получи много добре - пресата, разиграването на топката, бързите преходи, когато това бе необходимо, така освен резултата, играта също вдъхна надежди на феновете на отбора за силен сезон.

Любопитен факт: Аморим започна да носи елегантни костюми със снежнобели ризи на мачове и при публичните си появи. Нещо, което не правеше нито начело на Спортинг, нито с Манчестър Юнайтед. Португалецът обясни, че му е било подсказано да спазва този своеобразен дрескод на треньорите в италианския футбол. И че няма как да е иначе, тъй като представлява Милано, една от световните модни столици.

В края на сезона ще узнаем дали треньорът ще използва костюмите за празнуване на отличия и постигнати големи цели или пък ще ги остави в гардероба си и пак ще сложи по-практични дрехи в очакване на друго предизвикателство.

Системата на игра



Нищо неочаквано – 3-4-3, когато Милан притежава топката и 5-3-2, когато се брани. Да, Аморим е верен на себе си, а поне на книга италианският футбол е доста по-подходящ за такава система.

Онзи ден срещу Юнайтед действително се видя защо той толкова много държи на футболните си принципи, но в крайна сметка това бе само контрола. Серия А, обикновено е така силно тактически ориентирана, че чак ти се доспива, тепърва ще тества считания за „модерен подход“ на португалеца.

Титулярната тройка от централни защитници ще е най-често измежду Марио Джила, привлечен за 30 милиона от Лацио, Матео Габия, Фикайо Томори и Страхиня Павлович.

Лука Модрич и Адриен Рабио най-често ще са двата вътрешни халфа, като не бива да се забравят Ардон Яшари и Самуеле Ричи, за когото има спекулации, че може да напусне.

Давиде Бертезаги, Алексис Салемакерс, Первис Еступинян и новопривлеченият Диего Морейра са опциите за уинг бекове, а в триото в атака се очертава да е Гонзало Рамош, Кристиан Пулишич и Самуел Чуквуезе (или Алфаджо Сисе).

Новите играчи и напусналите



Милан постави клубен рекорд с трансфера на Рамош, за когото плати 74 милиона евро на Пари Сен Жермен. Прибавяме Марио Джила за 30 милиона, Диего Морейра за 50 милиона от Страсбург, както и младите футболисти Андрей Костич (3.5 милиона за Партизан Белград) и Санкун Диавара (от Троа за 2 милиона).

Това прави около 160 милиона евро, като до края на трансферния период се очакват изходящи сделки. На изхода е Кристофър Нкунку, че и Рафаел Леао, като и двамата изглежда не влизат в сметките на Аморим. Това няма да е проблем, тъй като тимът разполага с доста опции в средата на терена и в атака, като не бива да се забравя и направилият силна подготовка Рубен Лофтъс Чийк.

Прогноза за сезона



Милан е едва четвърти в дългосрочните прогнози на букмейкъра за титлата в Серия А, като най-отпред е Интер, следван от Наполи и Ювентус, а Рома е зад „росонерите“.

Поне за момента градският съперник е далеч напред, но другите обичайни заподозрени за топ 4 са равностойни.

С днешна дата за титла трудно може да се говори, но квота за Шампионската лига е напълно постижима цел, а Милан ще опита да увенчае големите инвестиции във футболисти и с трофей – най-реалистично в турнира за Купата на Италия.

Ако това се случи, сезонът може да бъде счетен като успешен, предвид и бъдещите очаквани приходи от близо 100 милиона евро от Шампионската лига. Стигне ли се до нов провал обаче, последствията могат да бъдат много тежки, предвид и неособено доброто финансово състояние на клуба.

Водещият български букмейкър напомня, че спортните залози са само за пълнолетни и само за удоволствие, като задължително трябва да се практикуват отговорно и умерено.

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