Порто е готов с офертата си към Милан за нападател

Португалският гранд Порто е готов за финализиране на сделката за наем на нападателя на Милан Сантиаго Хименес, съобщиха португалските медии.

Първата официална оферта за 25-годишния мексиканец ще бъде отправена към Милан скоро. Порто се надява на наем с опция за закупуване. Вече е постигнато споразумение с нападателя за личните му условия. Хименес е при “росонерите” от февруари 2025 г., а договорът му е до 30 юни 2029 г. През сезон 2025/26 нападателят отбеляза един гол и направи една асистенция в 17 мача.

🚨🔵⚪️ FC Porto are ready to advance and try close Santi Giménez deal soon as first official bid will be sent to AC Milan next.



Understand Porto are offering a loan deal with buy option clause.



The agreement with Mexican striker on personal terms is already done. 🐉🇲🇽 pic.twitter.com/AqjE7FbiZM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2026

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Снимки: Gettyimages