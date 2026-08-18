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  3. Порто е готов с офертата си към Милан за нападател

Порто е готов с офертата си към Милан за нападател

  • 18 авг 2026 | 13:51
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Порто е готов с офертата си към Милан за нападател

Португалският гранд Порто е готов за финализиране на сделката за наем на нападателя на Милан Сантиаго Хименес, съобщиха португалските медии.

Първата официална оферта за 25-годишния мексиканец ще бъде отправена към Милан скоро. Порто се надява на наем с опция за закупуване. Вече е постигнато споразумение с нападателя за личните му условия. Хименес е при “росонерите” от февруари 2025 г., а договорът му е до 30 юни 2029 г. През сезон 2025/26 нападателят отбеляза един гол и направи една асистенция в 17 мача.

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Снимки: Gettyimages

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