Морейра пристигна за медицинските си прегледи в Милан

Крилото Диего Морейра пристигна в Италия, за да премине медицински прегледи и да финализира трансфера си в Милан от френския Страсбург за 50 милиона евро.

Милан изпревари РБ Лайпциг и много бързо и неочаквано уреди потенциалния заместник на Леао

Двата клуба постигнаха споразумение в понеделник и се очаква Морейра да подпише официално договора си до юни 2031 година по-късно днес, информира MilanNews. Преди това белгийският национал беше свързван с Рома, РБ Лайпциг и Галатасарай, но с помощта на агента Жорже Мендеш шефовете на Милан се разбраха с ръководството на Страсбург за 22-годишния футболист.

🚨🇧🇪 DIEGO MOREIRA HAS ARRIVED IN MILAN FOR HIS MEDICAL! ❤️🖤



🩺 The Belgian winger is now completing the final steps of his move to AC Milan. 🔴⚫️ pic.twitter.com/9L2RTcbG5K — Goal Crest (@GoalCrestX) August 18, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google