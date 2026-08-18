Морейра пристигна за медицинските си прегледи в Милан

Крилото Диего Морейра пристигна в Италия, за да премине медицински прегледи и да финализира трансфера си в Милан от френския Страсбург за 50 милиона евро.
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Двата клуба постигнаха споразумение в понеделник и се очаква Морейра да подпише официално договора си до юни 2031 година по-късно днес, информира MilanNews. Преди това белгийският национал беше свързван с Рома, РБ Лайпциг и Галатасарай, но с помощта на агента Жорже Мендеш шефовете на Милан се разбраха с ръководството на Страсбург за 22-годишния футболист.