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Тулуза счупи трансферен рекорд и взе защитник от Милан

  • 19 авг 2026 | 12:52
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Тулуза счупи трансферен рекорд и взе защитник от Милан

Тулуза обяви трансфера на датския национален халф Томас Йоргенсен. 20-годишният футболист преминава в клуба от Лига 1 от Виборг, като за правата му бяха платени 10 милиона евро, в които са включени и различни бонуси за представяне и определени постижения.

Йоргенсен става най-скъпият входящ трансфер в историята на Тулуза, като до момента рекордът на "виолетовите" бе привличането на Уесли Саид от Дижон за 8 милиона евро през 2019 година. Младият талант наскоро получи повиквателна за националния тим на Дания, но все още няма записани минути. Той направи много силен сезон за Виборг, като се отчете с пет гола и девет асистенции. Полузащитникът става третият датчанин в Тулуза след треньора Йенс Бертел Аску и капитана на тима Расмус Николайсен.

Междувременно, от Тулуза обявиха още едно ново попълнение, като става въпрос за 20-годишния бранител на Милан Давид Одогу. Германският футболист пристига под наем за целия сезон, а през следващото лято ще се върне обратно при “росонерите”.

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