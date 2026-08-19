Тулуза счупи трансферен рекорд и взе защитник от Милан

Тулуза обяви трансфера на датския национален халф Томас Йоргенсен. 20-годишният футболист преминава в клуба от Лига 1 от Виборг, като за правата му бяха платени 10 милиона евро, в които са включени и различни бонуси за представяне и определени постижения.

Йоргенсен става най-скъпият входящ трансфер в историята на Тулуза, като до момента рекордът на "виолетовите" бе привличането на Уесли Саид от Дижон за 8 милиона евро през 2019 година. Младият талант наскоро получи повиквателна за националния тим на Дания, но все още няма записани минути. Той направи много силен сезон за Виборг, като се отчете с пет гола и девет асистенции. Полузащитникът става третият датчанин в Тулуза след треньора Йенс Бертел Аску и капитана на тима Расмус Николайсен.

Un nouveau Viking 🇩🇰 au Stadium !



Bienvenue dans notre Ville rose Thomas Jørgensen 😊 pic.twitter.com/OlueeE0mAb — Toulouse FC (@ToulouseFC) August 19, 2026

Междувременно, от Тулуза обявиха още едно ново попълнение, като става въпрос за 20-годишния бранител на Милан Давид Одогу. Германският футболист пристига под наем за целия сезон, а през следващото лято ще се върне обратно при “росонерите”.

Le nouveau numéro 1️⃣9️⃣ du TéFéCé ! pic.twitter.com/X1GI1LwRkl — Toulouse FC (@ToulouseFC) August 18, 2026

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