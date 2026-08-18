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  3. Лайпциг иска да си върне Нкунку, но не удовлетворява исканията на Милан

Лайпциг иска да си върне Нкунку, но не удовлетворява исканията на Милан

  • 18 авг 2026 | 19:15
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Лайпциг иска да си върне Нкунку, но не удовлетворява исканията на Милан

От РБ Лайпциг се надяват да си върнат обратно нападателя на Милан Кристофър Нкунку, съобщават Джанлука Ди Марцио и Фабрицио Романо.

Идеята на “биковете” е да го привлекат под наем с опция за закупуване. “Росонерите” обаче не са съгласни на подобен тип сделка, а освен това настояват да получат 35 млн. евро за французина. Също така самият Нкунку все още не е убеден дали иска да се завърне в германския клуб, откъдето вече са се свързали с неговите представители. Както е известно, 28-годишният играч прекара четири сезона в Лайпциг между 2019-а и 2023-та.

Според Саша Таволиери нападателят също така е желан от Галатасарай, който вече е стартирал преговори с Милан. Николо Скира пък пише за интерес и от Премиър лийг и Саудитска Арабия.

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Снимки: Gettyimages

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