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Викарио се сбогува емоционално с феновете на Тотнъм

  • 19 авг 2026 | 15:22
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Викарио се сбогува емоционално с феновете на Тотнъм

Италианският вратар Гулиелмо Викарио се сбогува емоционално с привържениците на Тотнъм след трансфера си в Ювентус. Грандът от Торино обяви, че е финализирал привличането на Викарио с първоначален договор за наем с незадължителна опция за откупуване за 8 милиона евро, плюс до 2 милиона евро допълнителни бонуси.

29-годишният страж идва в италианския клуб като заместник на Микеле Ди Грегорио, който вече не попада в плановете на старши треньора Лучано Спалети след серия от неубедителни представяния в последните два сезона.

Гулиелмо Викарио прекара последните три години в английския Тотнъм във Висшата лига, където записа 93 мача в елита, 117 общо във всички турнири и спечели Лига Европа през сезон 2024/2025.

„Скъпи фенове на Тотнъм... откъде да започна?! Благодаря е първата дума, която ми идва на ум. Накарахте ме да се чувствам добре дошъл от момента, в който пристигнах. Да играя във Висшата лига за голям клуб винаги е било моя мечта и затова Тотнъм завинаги ще има специално място в сърцето и в спомените ми“, написа Викарио в прощалното си послание към феновете на „шпорите“. „Голямо благодаря на клуба, на всички служители и всички съотборници, с които играх през тези години. Спечелването на Лига Европа и радостта, която дарихме на нашите фенове, е спомен, който никога няма да избледнее и нещо, с което завинаги ще се гордея. Успех в това, което изглежда като много вълнуващ сезон... и още веднъж - благодаря ви“, добави футболистът.

Официално: италиански национал от Тотнъм е новият вратар на Ювентус
Официално: италиански национал от Тотнъм е новият вратар на Ювентус
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