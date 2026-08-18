Нюкасъл иска талант на Тотнъм и шведски национал за заместник на Бруно Гимараеш

От Нюкасъл проявяват сериозен интерес към полузащитника на Тотнъм Лукас Бергвал, твърди “Дейли Мейл”. “Свраките” спешно търсят солидно попълнение в средата на терена, което да спомогне за ефективната замяна на Бруно Гимараеш, който бе продаден на Арсенал. 20-годишният шведски полузащитник впечатли през миналата кампания, когато успя да се наложи в с екипа на “шпорите” и дори си спечели място в състава на “тре кронур” за Световното първенство. Активната трансферна политика на Тотнъм през това лято обаче промени ситуацията.

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Привличането на Матеус Фернандеш за 85 милиона паунда и на Сандро Тонали за над 100 млн. от английската валута силно ще ограничат възможностите на Бергвал за изява и поради тази причина той е изразил желанието си пред ръководството на тима да напусне. Именно от тази ситуация искат да се възползват в Нюкасъл, отмъквайки таланта в желанието си да изградят новия облик на състава, който бе напуснат през това лято от знакови фигури като Антъни Гордън, именно Тонали и Бруно Гимараеш. Самият Бегвал е отворен към идеята да премине на “Сейнт Джеймсис Парк”, а твърденията са, че от Тотнъм ще искат около 50 милиона паунда за правата му.

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Снимки: Gettyimages