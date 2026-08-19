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Ювентус може да остане без резервен вратар след привличането на Викарио

  • 19 авг 2026 | 14:05
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Ювентус може да остане без резервен вратар след привличането на Викарио

След като най-после си намери нов титулярен вратар в лицето на дошлия от Тотнъм Гулиелмо Викарио, на Ювентус може да му се наложи да потърси и резервен страж, пишат Николо Скира и Джанлука Ди Марцио.

Според информациите досегашните двама вратари - Микеле Ди Грегорио и Матия Перин, са готови да напуснат клуба преди затварянето на трансферния прозорец. Досегашният първи избор Ди Грегорио не иска да се задоволи с ролята на резерва и е решил да си намери нов отбор. Смята се, че сред кандидатите за него са бившият му клуб Монца и Марсилия. Междувременно, Перин е изкушаван от втородивизионния Палермо, като отборът на Филипо Индзаги му предлага тригодишен договор при заплата от 2 млн. евро на сезон.

Така на Ювентус е бил предложен вратарят на Комо Емил Аудеро, който е продукт именно на школата на “Старата госпожа”. Затова неговото привличане би било от полза за “бианконерите”, тъй като 29-годишният играч, би отговарял на критериите за задължителната квота за юноши на клуба при регистрацията в Серия "А" и Лига Европа.

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Снимки: Imago

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