Ювентус може да остане без резервен вратар след привличането на Викарио

След като най-после си намери нов титулярен вратар в лицето на дошлия от Тотнъм Гулиелмо Викарио, на Ювентус може да му се наложи да потърси и резервен страж, пишат Николо Скира и Джанлука Ди Марцио.

Според информациите досегашните двама вратари - Микеле Ди Грегорио и Матия Перин, са готови да напуснат клуба преди затварянето на трансферния прозорец. Досегашният първи избор Ди Грегорио не иска да се задоволи с ролята на резерва и е решил да си намери нов отбор. Смята се, че сред кандидатите за него са бившият му клуб Монца и Марсилия. Междувременно, Перин е изкушаван от втородивизионния Палермо, като отборът на Филипо Индзаги му предлага тригодишен договор при заплата от 2 млн. евро на сезон.

🚨🇮🇹 Michele Di Gregorio has decided to leave Juventus even if Mattia Perin is sold this summer.



If both goalkeepers are sold, Juventus will have to sign another goalkeeper.



— @NicoSchira pic.twitter.com/DEGLdGM4Ii — Calcio FC | 𝑒𝑛. (@CalcioFCEN) August 18, 2026

Така на Ювентус е бил предложен вратарят на Комо Емил Аудеро, който е продукт именно на школата на “Старата госпожа”. Затова неговото привличане би било от полза за “бианконерите”, тъй като 29-годишният играч, би отговарял на критериите за задължителната квота за юноши на клуба при регистрацията в Серия "А" и Лига Европа.

‼️🇮🇩 𝐋𝐀𝐓𝐄𝐒𝐓 𝐍𝐄𝐖𝐒: Emil Audero has been offered to Juventus as a potential replacement for Mattia Perin. The Como shot-stopper has emerged as one of the options being considered by the Bianconeri.



Audero’s Juventus background could also make him particularly valuable as… pic.twitter.com/GINAu7KXOO — JuveFC (@juvefcdotcom) August 18, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago