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От Юве са много близо до привличането на вратар след провалите Мартинес и Сузуки

  • 17 авг 2026 | 11:15
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От Юве са много близо до привличането на вратар след провалите Мартинес и Сузуки

От Ювентус са са все по-близо до привличането на вратаря на Тотнъм Гулиелмо Викарио. Стражът изгледа от трибуните приятелския мач на „шпорите“ срещу Хофенхайм през уикенда, докато урежда детайлите по напускането си на Северен Лондон. 29-годишният футболист загби титулярната си позиция през миналия сезон, когато формата му рязко спадна и допусна поредица от неточности.

Ювентус отправи оферта за Емилиано Мартинес
Ювентус отправи оферта за Емилиано Мартинес

Авторитетният журналист Фабрицио Романо съобщи, че „бианконерите“ водят директни преговори с "шпорите", като идеята им е да го вземат под наем с опция за откупуване през следващото лято. До този обрат се стигна, след като торинският клуб се отказа от привличането на Емилиано Мартинес. От Астън Вила категорично са отказали предложения именно за наем и последвала оферта в размер на 7 милиона евро. Разминаванията в цената между клубовете са наклонили везните към Викарио. Междувременно Астън Вила вече намери заместник на аржентинеца, постигайки споразумение с Парма за подписа на японския вратар Зайон Сузуки. Японецът също бе сред спряганите за трансфер на "Алианц Стейдиъм".

Астън Вила се разбра с Парма за Сузуки
Астън Вила се разбра с Парма за Сузуки
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Снимки: Gettyimages

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