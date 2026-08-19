Официално: Витсел ще заиграе във Франция

Френският Ница обяви трансфера на полузащитника Аксел Витсел. 37-годишният белгиец, който стана свободен агент това лято, след като напусна Жирона, подписа едногодишен договор с опция за още един сезон.

Преди това медиите съобщиха, че „орлетата“ виждат опитния халф като заместник на Лоран Абергел, който получи контузия на кръстните връзки. През сезон 2025/2026 Витсел записа 32 срещи в Ла Лига, отбелязвайки един гол и давайки две асистенции. На Световното първенство той участва в само два мача, но има впечатляващите 140 двубоя за Белгия.

В дългата си кариера Витсел е играл и за Стандард (Лиеж), Бенфика, Борусия (Дортмунд), Атлетико Мадрид и Тянцзин.

Pour une nouvelle scène. 🤵‍♂️ pic.twitter.com/BtYTv8g5Xy — OGC Nice (@ogcnice) August 18, 2026

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