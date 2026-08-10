Каляри привлече нападател, който разочарова в Ница

От Каляри официално привлякоха нападателя Кевин Карлос, който пристига под наем от Ница. В сделката също така е включена опция за закупуване в размер на 3 млн. евро плюс бонуси и процент от следваща продажба. Ако тя бъде активирана, договорът на 25-годишния играч ще бъде за четири сезона.
След като отбеляза 14 попадения за Базел през сезон 2024/25, през миналото лято Кевин Карлос премина в Ница срещу 6 млн. евро. Испанецът обаче не успя да оправдае очакванията към себе си, след като се отчете със само два гола и една асистенция през изминалата кампания.
Снимки: Gettyimages