Каляри привлече нападател, който разочарова в Ница

От Каляри официално привлякоха нападателя Кевин Карлос, който пристига под наем от Ница. В сделката също така е включена опция за закупуване в размер на 3 млн. евро плюс бонуси и процент от следваща продажба. Ако тя бъде активирана, договорът на 25-годишния играч ще бъде за четири сезона.

След като отбеляза 14 попадения за Базел през сезон 2024/25, през миналото лято Кевин Карлос премина в Ница срещу 6 млн. евро. Испанецът обаче не успя да оправдае очакванията към себе си, след като се отчете със само два гола и една асистенция през изминалата кампания.

Kevin Carlos è dei nostri 💣

Benvenuto, Kevin ❤️💙



Qui il comunicato: https://t.co/7SwWpcFDhX pic.twitter.com/rnu0Wm2WJE — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) August 10, 2026

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Снимки: Gettyimages