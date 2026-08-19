Официално: Авантюрата на Погба в Монако приключи

От Монако официално обявиха разтрогването на договора на халфа Пол Погба по взаимно съгласие. Контрактът между двете страни беше за още една година, но от клуба решиха, че повече няма да разчитат на бившия френски национал.

Погба се присъедини към Монако в началото на миналото лято, след като изтърпя 18-месечно наказание заради положителна допинг проба. На 33-годишния играч обаче му беше необходимо доста време, за да възвърне физическата си форма, поради което дебютира за монегаските чак през ноември. Малко след това той беше застигнат от контузия, така че за целия сезон записа едва 115 игрови минути в 6 мача. Така се стигна до преждевременната му раздяла с клуба, като най-вероятно следващата му дестинация е Мейджър Лийг Сокър, откъдето редица отбори проявяват интерес към бившата звезда на Ювентус и Манчестър Юнайтед.

Le club de la Principauté et le milieu de terrain international français annoncent conjointement la fin de l’aventure qui avait débuté à l’intersaison 2025.



Le Club exprime sa reconnaissance envers le champion du monde 2018 et lui souhaite le meilleur pour la suite 🔴⚪



ℹ️Lire… pic.twitter.com/IPFNgnQKl5 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 19, 2026

Въпреки раздялата Погба увери, че си тръгва с добри чувства от Монако. “Искам да благодаря на президента, ръководството, съотборниците ми, целия персонал и всички фенове, които повярваха в мен. Да представлявам този клуб и Княжеството беше невероятен опит. Монако е изключителен клуб и въпреки че не изиграх толкова мачове, на колкото се надявах, винаги ще бъда благодарен за възможността да нося неговите цветове. Давай Монако”, заяви той пред клубния сайт.

🚨🚨| OFFICIAL: AS Monaco officially announce the 𝐃𝐄𝐏𝐀𝐑𝐓𝐔𝐑𝐄 of Paul Pogba. 👋🇫🇷



Pogba made only 6 appearances in his one season at the club. pic.twitter.com/ZF4Wa7T4F4 — CentreGoals. (@centregoals) August 19, 2026

Генералният директор Тиаго Скуро пък се изказа ласкаво за напускащия Погба. “От името на клуба просто искам да благодаря на Пол. Много сме щастливи, че поехме по този път заедно. Още с пристигането му обяснихме, че това беше голямо, смело и амбициозно предизвикателство. Честно казано, резултатът не е този, на който се надявахме, но той не бива да засенчва ентусиазма от идването му в клуба, нито факта, че Пол преоткри своята форма и професионалния футбол през този период. Това, което Пол донесе на съблекалнята, най-вече на по-младите играчи, с които постоянно споделяше своя богат опит и съветите си, беше безценно. Отношението му пък беше образцово, демонстрирайки качествата на голям шампион, какъвто е той. Пожелаваме на Пол всичко най-добро в бъдеще”, коментира клубният шеф.

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Снимки: Gettyimages