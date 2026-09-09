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Шампионът започва защитата на титлата си с наглед лесен мач

  • 9 сеп 2026 | 07:24
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Шампионът започва защитата на титлата си с наглед лесен мач

Действащият шампион Пари Сен Жермен започва защитата на европейската си титла с домакинство на словашкия първенец Слован (Братислава) в среща от първия кръг на Шампионската лига. Двубоят на емблематичния стадион „Парк де Пренс“ в Париж стартира в 22:00 часа българско време под ръководството на италианската съдийска бригада, начело с главния рефер Симоне Соца.

Домакините от ПСЖ влизат в мача след доста колеблив старт на кампанията във Франция и спешна нужда от бърза реабилитация пред своите привърженици. Въпреки че започнаха сезона с триумф за Суперкупата на УЕФА след победа с 2:1 над Астън Вила, след това играчите на Луис Енрике допуснаха поражение от Ланс за Суперкупата на Франция и записаха две разочароващи равенства по 2:2 срещу Рен и Лил. Формата им се влоши допълнително през изминалия уикенд, когато парижани претърпяха болезнена домакинска загуба с 1:2 от Монако, което поставя испанския специалист под сериозен натиск да стартира в Европа с категоричен успех.

В същото време за гостите от Братислава самото участие в същинската фаза на турнира е историческо постижение, след като тимът трябваше да премине през цели три сита в квалификациите, елиминирайки последователно грузинския Иберия, шведския Мялби и словенския Целе в плейофите. На местна почва Слован се радва на солидно самочувствие като актуален първенец на страната си, а техният нов наставник Яя Туре се готви да пренапише историята, превръщайки се в първия африкански мениджър, който ще ръководи отбор в Шампионската лига.

До момента двата отбора никога не са се срещали в официален мач в Шампионската лига, което прави тазвечершния сблъсък напълно непозната територия и за двамата стратези. Луис Енрике обаче притежава сериозно историческо предимство на личен фронт – испанецът има внушителните 63% спечелени мачове в турнира (50 победи от 79 срещи), което е най-високият процент успеваемост за треньор с поне 50 двубоя в историята на надпреварата.

Кадровите проблеми в лагера на ПСЖ са свързани главно с отбранителния вал, където трайно контузени остават Лукас Ернандес и Преснел Кимпембе, а халфът Витиня също лекува травма след паузата за националните отбори и е твърде вероятно да бъде съхранен на пейката. Под рамката на вратата се очаква да застане Матвей Сафонов, а в предни позиции Луис Енрике отново ще заложи на изключително скъпото си трио в атака, водено от Брадли Баркола, Усман Дембеле и централния нападател Рандал Коло Муани.

Яя Туре също пристига във френската столица с някои сериозни липси, концентрирани изцяло в предни позиции. Атаката на Слован ще бъде сериозно отслабена от отсъствието на украинския гигант Микола Кухаревич, който се контузи в квалификациите, а под сериозен въпрос остава и крилото Аласана Иражанг, напуснал принудително терена в последния шампионатен мач. Поради това тежестта в предни позиции ще падне върху капитана Андраж Шпорар и арменския национал Тигран Барсегян, който се намира в отлична форма и е бил замесен в три гола при последните си четири участия в Шампионската лига.

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Снимки: Gettyimages

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