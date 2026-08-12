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Монако отхвърли оферта на Кристъл Палас за Камара

  • 12 авг 2026 | 18:46
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Монако отхвърли оферта на Кристъл Палас за Камара

Кристъл Палас е получил отказ от френския Монако за халфа Ламин Камара, след като е отправил устно предложение за привличането му. Според "Би Би Си" офертата за 22-годишния сенегалски национал е била на стойност над 35 милиона паунда. Ако сделката беше осъществена, той щеше да се превърне в един от най-скъпите трансфери в историята на английския клуб.

Камара вече има 49 мача за националния отбор на страната си и взе участие на Световното първенство това лято. Той се присъедини към Монако от Мец през 2024 г. срещу сума от около 15 милиона евро (12,8 милиона паунда), след като се премести във Франция, впечатлявайки в няколко престижни сенегалски младежки академии.

През това лято Палас вече привлече четирима нови играчи. Нападателят Еван Гесон пристигна под наем от Астън Вила, а крилото Дуайт Макнийл дойде от Евертън в разменна сделка, включваща Бренън Джонсън. Тази седмица към отбора се присъедини и бившият защитник на Арсенал Такехиро Томиясу със свободен трансфер.

Тези попълнения последваха привличането на Оскар Мингеса от Селта Виго.

„Орлите“ ще пътуват до Фрайбург за последната си предсезонна контрола, преди да открият кампанията си във Висшата лига с гостуване на Евертън в събота, 22 август.

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Снимки: Imago

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