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  3. Решено: Монако прекратява договора на Погба

Решено: Монако прекратява договора на Погба

  • 11 авг 2026 | 21:35
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Решено: Монако прекратява договора на Погба

Ръководството на Монако е уведомило Пол Погба за намерението си да прекрати неговия договор. Според френското издание „Нис-Матен“, "монегаските" се опитват да постигнат финансово споразумение с футболиста, като е вероятно да му изплатят цялата заплата по контракта, който е до лятото на 2027 г.

Източникът съобщава, че клубът е искал да се раздели с французина още в края на 2025 г., но той е успял да убеди ръководството да прояви търпение.

Пол Погба с нова контузия
Пол Погба с нова контузия

Погба се присъедини към отбора от княжеството през лятото на 2025 г. За този период халфът изигра едва 6 мача, като пропусна голяма част от срещите заради контузии.

По-рано днес стана ясно, че Погба е получил нова травма по време на подготвителния лагер на тима в Англия. Той е изкрещял от болка и се е сринал на терена, а малко по-късно е напуснал заниманието с превръзка на лявото бедро.

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