Монако се провали срещу новак в Премиър лийг

Новакът в английската Премиър лийг Ковънтри се наложи с 2:0 срещу френския гранд Монако в последния приятелски мач и за двата отбора от предсезонната им подготовка. За британците се разписаха Елис Симс (12’) и Лум Чауна (31’), което те сториха още преди почивката.

За победителите в срещата това бе едва трета контрола през лятото. В предходните два сблъсъка те не регистрираха поражение и там направиха нулево равенство с Нортхамптън, както и се наложиха с 3:1 срещу испанския елитен тим Еспаньол. Ковънтри се завърна в елита на Острова, след като спечели Чемпиъншип през миналата кампания и ще стартира с важно предизвикателство сезон 2026/2027. Новаците ще играят не с кой да е, а именно с шампиона Арсенал, а това ще бъде първи мач в Премиър лийг за тях от 25 години насам.

Монако от своя страна имаше колеблив минал сезон и дори за малко да остане извън европейските клубни турнири, но все пак се добра до квота за Лигата на конференциите. Там монегаските ще изиграят първата си среща от предстоящата кампания в плейофа за влизане в основната схема, която е срещу Гурник (Забже) на 20 август (четвъртък). Няколко дни по-късно на 23 август (неделя) е и първата среща в Лига 1, а там футболистите от Княжеството гостуват на Льо Авър.

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