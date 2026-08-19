Астън Вила постигна споразумение с Уест Хам за Уан-Бисака

Астън Вила се договори с Уест Хам за привличането на защитника Аарън Уан-Бисака, който в кариерата си е играл още за Манчестър Юнайтед и Кристъл Палас. Десният бек от ДР Конго ще се присъедини към бирмингамци първоначално под наем, като в споразумението е включена и задължителна клауза за откупуване след края на сезона.

Уан-Бисака е получил разрешение да пътува за Мидландс, за да премине медицински прегледи. Точните параметри по сделката все още не са известни, но преди това „чуковете“ бяха поискали от заинтересованите клубове сума от 25 милиона паунда.

По време на преговорите 28-годишният футболист пропусна първите два мача на Уест Хам за сезона в Чемпиъншип.

През това лято "чуковете" вече продадоха Матеуш Фернандеш на Тотнъм за 85 милиона паунда и Крисенсио Съмървил за 60 милиона паунда, но успя да задържи капитана си Джаръд Боуен с нов договор.

Астън Вила също имаше натоварено лято на трансферния пазар, като най-значимата сделка беше продажбата на Морган Роджърс в Челси за 117 милиона паунда.

Към момента клубът има най-ниските нетни разходи във Висшата лига – около 110 милиона паунда след отчитане на продажбите.

Въпреки това Вила привлече халфовете Йохан Манзамби и Жоао Гомеш, както и крилото на Челси Алехандро Гарначо под наем със задължително откупуване. Към състава беше добавен и високо оцененият млад централен защитник Моду Кеба Сисе.

Вила започва кампанията си във Висшата лига с гостуване на Брайтън в неделя. Отборът на Унай Емери ще участва и в Шампионската лига, след като през миналия сезон завърши на четвърто място и спечели Лига Европа.

🚨🟣🔵 Busy hours at Aston Villa as Aaron Wan Bissaka starts his medical at the club following loan deal with obligation to buy agreed yesterday.



Zion Suzuki and Matteo Ruggeri also set to be announced. pic.twitter.com/v0dR6O3vik — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2026

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Снимки: Imago