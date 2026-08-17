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Бадиашил на крачка от Наполи

  • 17 авг 2026 | 14:01
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Бадиашил на крачка от Наполи

Беноа Бадиашил е близо до преминаване от Челси в Наполи. Според “Кориере дело Спорт” вече има договорка между двата клуба. Очаква се бранителят да бъде преотстъпен на неаполитанци до края на сезона. Джанлука Ди Марцио обаче твърди, че лондончани още не са дали съгласието си.

Наполи ще плати на лондончани 3 милиона евро плюс 1 милион в бонуси. В договора има клауза за закупуване на стойност 27 милиона евро. Бадиашил пристигна на “Стамфорд Бридж” от Монако през 2023 г. и записа 71 мача за “сините”, но миналия сезон игра само в 16 срещи.

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