Бадиашил на крачка от Наполи

Беноа Бадиашил е близо до преминаване от Челси в Наполи. Според “Кориере дело Спорт” вече има договорка между двата клуба. Очаква се бранителят да бъде преотстъпен на неаполитанци до края на сезона. Джанлука Ди Марцио обаче твърди, че лондончани още не са дали съгласието си.

Наполи ще плати на лондончани 3 милиона евро плюс 1 милион в бонуси. В договора има клауза за закупуване на стойност 27 милиона евро. Бадиашил пристигна на “Стамфорд Бридж” от Монако през 2023 г. и записа 71 мача за “сините”, но миналия сезон игра само в 16 срещи.

🚨 ULTIM'ORA - #Badiashile-@SSCNapoli, #smentita sulle visite mediche: "Il @ChelseaFC non le ha autorizzate"



❌ Gianluca @DiMarzio frena sulle indiscrezioni relative alle visite mediche di Benoit Badiashile: al momento il Chelsea non avrebbe dato l'ok a farlo partire.



🔵… pic.twitter.com/lP5NuMHQZH — AreaNapoli.it (@areanapoliit) August 17, 2026

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