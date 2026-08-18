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От Барселона благодариха на младок, който премина в Аякс

  • 18 авг 2026 | 14:54
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От Барселона благодариха на младок, който премина в Аякс

Жофре Торентс преминава от Барселона в Аякс, съобщават двата клуба във вторник. 19-годишният защитник подписа дългосрочен договор с отбора от Амстердам, след като премина медицински прегледи. Аякс ще плати 5,5 милиона евро, включително и бонуси, за правата на испанеца, като Барса си запазва 50 процента от евентуална следваща продажба на левия краен бранител.

"Барселона изразява своята благодарност на Жофре Торентс за неговата ангажираност, професионализъм и всеотдайност през всичките тези години, в които защитаваше фланелката на клуба. Пожелаваме му много късмет и успехи в този нов етап от професионалната му кариера", написата от испанския шампион в официалния си сайт.

Първоначално Торентс ще играе във втория състав на Аякс, а целта на футболиста е в съвсем близко бъдеще да се превърне в титуляр в представителния тим на четирикратния клубен шампион на Европа. Испанският юношески национал Торентс има три изиграни двубоя с екипа на първия състав на Барселона.

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Снимки: Gettyimages

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