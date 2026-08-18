Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Рафиня носи капитанската лента в Барселона

Рафиня носи капитанската лента в Барселона

  • 18 авг 2026 | 07:26
  • 113
  • 0
Рафиня носи капитанската лента в Барселона

Според ESPN Бразилия, в Барселона са определили Рафиня за свой капитан за сезон 2026/2027. По този начин крилото наследява Роналд Араухо и Марк-Андре тер Стеген, които преминаха под наем съответно в Ливърпул и Аякс и бяха първи и втори капитан през миналия сезон.

Френки де Йонг, който беше трети капитан през предходната кампания и изглеждаше логичен наследник, в крайна сметка няма да поеме ролята на първи капитан през този сезон. Нидерландецът ще трябва да се задоволи с позицията на втори капитан, изпреварвайки Педри и Ерик Гарсия в йерархията.

Пристигнал от Лийдс през 2022 г., Рафиня се превърна в една от ключовите фигури в "блаугранас" и трите шампионски титли, които тимът спечели между 2023 и 2026 г. Той се наложи в състава, когато бе воден от Чави Ернандес, и по-късно затвърди позицията си и в селекцията на Ханс Дитер Флик.

Рафиня със силното си представяне си извоюва пето място в класацията за „Златната топка“ на „Франс Футбол“ през 2025 г., припомня авторитетният вестник Marca.

Сега бразилецът ще може да демонстрира лидерските си качества в първия официален мач на тима през идния уикенд на 23 август (неделя), който е гостуване на Елче.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Интернасионал и Ремо направиха равенство със самоубийствена перспектива

Интернасионал и Ремо направиха равенство със самоубийствена перспектива

  • 18 авг 2026 | 04:23
  • 1286
  • 0
Барселона трансферира защитник в Аякс

Барселона трансферира защитник в Аякс

  • 18 авг 2026 | 03:59
  • 2685
  • 0
Ковънтри взе нападател от Нотингам

Ковънтри взе нападател от Нотингам

  • 18 авг 2026 | 02:41
  • 1174
  • 0
Един от критиците на Инфантино напуска ФИФА

Един от критиците на Инфантино напуска ФИФА

  • 18 авг 2026 | 02:22
  • 1080
  • 0
Бенфика загря за плейофа в Лига Европа с бой по бившия отбор на Андриан Краев

Бенфика загря за плейофа в Лига Европа с бой по бившия отбор на Андриан Краев

  • 18 авг 2026 | 01:15
  • 1136
  • 0
Успех на отбор на българин ознаменува края на втория кръг в Купата на Италия

Успех на отбор на българин ознаменува края на втория кръг в Купата на Италия

  • 18 авг 2026 | 00:49
  • 1083
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Време е за последното стъпало! 39 000 сини сърца ще туптят в едно за 90 минути на "Васил Левски"

Време е за последното стъпало! 39 000 сини сърца ще туптят в едно за 90 минути на "Васил Левски"

  • 18 авг 2026 | 07:09
  • 3386
  • 17
Време е за плейофите в Шампионската лига

Време е за плейофите в Шампионската лига

  • 18 авг 2026 | 07:33
  • 798
  • 0
Веласкес: Груич няма как да играе утре, излизаме без страх срещу АЕК

Веласкес: Груич няма как да играе утре, излизаме без страх срещу АЕК

  • 17 авг 2026 | 18:13
  • 31386
  • 280
Арда пречупи Локо (София) с два бързи гола в Кърджали

Арда пречупи Локо (София) с два бързи гола в Кърджали

  • 17 авг 2026 | 23:08
  • 21694
  • 45
Родри кацна в Испания, всичко е въпрос на часове!

Родри кацна в Испания, всичко е въпрос на часове!

  • 17 авг 2026 | 22:00
  • 13232
  • 10
Септември с първа победа за сезона

Септември с първа победа за сезона

  • 17 авг 2026 | 20:51
  • 27969
  • 57