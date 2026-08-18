Рафиня носи капитанската лента в Барселона

Според ESPN Бразилия, в Барселона са определили Рафиня за свой капитан за сезон 2026/2027. По този начин крилото наследява Роналд Араухо и Марк-Андре тер Стеген, които преминаха под наем съответно в Ливърпул и Аякс и бяха първи и втори капитан през миналия сезон.

Френки де Йонг, който беше трети капитан през предходната кампания и изглеждаше логичен наследник, в крайна сметка няма да поеме ролята на първи капитан през този сезон. Нидерландецът ще трябва да се задоволи с позицията на втори капитан, изпреварвайки Педри и Ерик Гарсия в йерархията.

Пристигнал от Лийдс през 2022 г., Рафиня се превърна в една от ключовите фигури в "блаугранас" и трите шампионски титли, които тимът спечели между 2023 и 2026 г. Той се наложи в състава, когато бе воден от Чави Ернандес, и по-късно затвърди позицията си и в селекцията на Ханс Дитер Флик.

Raphinha has been named FC Barcelona’s first captain ©️



He will be the first main Brazilian captain in Barça history 🇧🇷



- ESPN#LaLiga pic.twitter.com/srlPosRFlJ — DAZN Football (@DAZNFootball) August 17, 2026

Рафиня със силното си представяне си извоюва пето място в класацията за „Златната топка“ на „Франс Футбол“ през 2025 г., припомня авторитетният вестник Marca.

Сега бразилецът ще може да демонстрира лидерските си качества в първия официален мач на тима през идния уикенд на 23 август (неделя), който е гостуване на Елче.

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