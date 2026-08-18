Рафиня носи капитанската лента в Барселона

Според ESPN Бразилия, в Барселона са определили Рафиня за свой капитан за сезон 2026/2027. По този начин крилото наследява Роналд Араухо и Марк-Андре тер Стеген, които преминаха под наем съответно в Ливърпул и Аякс и бяха първи и втори капитан през миналия сезон.
Френки де Йонг, който беше трети капитан през предходната кампания и изглеждаше логичен наследник, в крайна сметка няма да поеме ролята на първи капитан през този сезон. Нидерландецът ще трябва да се задоволи с позицията на втори капитан, изпреварвайки Педри и Ерик Гарсия в йерархията.
Пристигнал от Лийдс през 2022 г., Рафиня се превърна в една от ключовите фигури в "блаугранас" и трите шампионски титли, които тимът спечели между 2023 и 2026 г. Той се наложи в състава, когато бе воден от Чави Ернандес, и по-късно затвърди позицията си и в селекцията на Ханс Дитер Флик.
Рафиня със силното си представяне си извоюва пето място в класацията за „Златната топка“ на „Франс Футбол“ през 2025 г., припомня авторитетният вестник Marca.
Сега бразилецът ще може да демонстрира лидерските си качества в първия официален мач на тима през идния уикенд на 23 август (неделя), който е гостуване на Елче.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google