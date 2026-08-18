Един от младоците на Барселона предложи да играе като централен нападател, ако сдеклата за Хулиан Алварес не стане

Фермин Лопес посреща новия сезон в Барса с обичайната си мотивация и ентусиазъм, въпреки нарастващата конкуренция след пристигането на нови попълнения, които ще се борят за място в стартовия състав. Испанският футболист обаче все още вижда място за черешката на тортата на този трансферен прозорец за „блаугранас“: Хулиан Алварес. Играчът на Барса вярва, че нападателят на Атлетико Мадрид би бил перфектен за стила на игра на отбора.

Хулиан Алварес остана извън състава на Атлетико за последната контрола

„Харесвам го, той е страхотен футболист, но в крайна сметка е играч на Атлетико. Не мога да навлизам в повече подробности. Мога само да кажа, че би се вписал много добре в нашия състав заради начина, по който играем“, заяви Фермин в интервю за „Диари АРА“.

Въпреки това, ако „паякът“ или друг нападател не пристигне, самият Фермин се предлага да играе на тази позиция: „Мога да се адаптирам. Вече съм играл като фалшива деветка в юношеските формации на Барса. Това е позиция, подобна на любимата ми, която е на атакуващ полузащитник. Но много играчи могат да вкарват голове. Гордън също може да играе като централен нападател, както и Дани Олмо, Рафиня...“.

Родри започна последната крачка преди официализирането на трансфера си в Барселона

Освен темата за нападателя, Фермин коментира и трансфера на Родри, един от най-шумните на пазара. „Той е страхотен футболист. Носител на „Златната топка“ и световен шампион. Съотборник ми е в националния отбор и е най-добрият опорен халф в света. Ще ни даде много“, уверява играчът на „блаугранас“.

Не съм си мислил да се върна в Барса и да бъда играч на първия отбор. Настоящият сезон ще бъде трети за футболиста от Ел Кампийо, който в интервюто признава, че никога не си е представял да бъде в тази ситуация, докато е играл за Линарес: „Вече мислех за други неща, да продължа да се развивам и може би да стигна до Сегунда дивисион, но не съм си мислил да се върна в Барса и да бъда играч на първия отбор. Справих се много добре. Вкарах много голове и се подобрих значително“.

Всичко изглежда като добри новини, с изключение на отсъствието му от Световното първенство поради контузия – нещо, което го е наранило дълбоко: „Това беше мечта за мен и бях в най-добрата си форма, но вече съм обърнал страницата. Когато си контузен, научаваш много. Чувстваш се сам, толкова изолиран, че започваш да цениш ежедневието и факта, че си здрав. Това е най-добрият урок, който научих през тези месеци“.

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Снимки: Gettyimages