Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Един от младоците на Барселона предложи да играе като централен нападател, ако сдеклата за Хулиан Алварес не стане

Един от младоците на Барселона предложи да играе като централен нападател, ако сдеклата за Хулиан Алварес не стане

  • 18 авг 2026 | 11:49
  • 713
  • 1
Един от младоците на Барселона предложи да играе като централен нападател, ако сдеклата за Хулиан Алварес не стане

Фермин Лопес посреща новия сезон в Барса с обичайната си мотивация и ентусиазъм, въпреки нарастващата конкуренция след пристигането на нови попълнения, които ще се борят за място в стартовия състав. Испанският футболист обаче все още вижда място за черешката на тортата на този трансферен прозорец за „блаугранас“: Хулиан Алварес. Играчът на Барса вярва, че нападателят на Атлетико Мадрид би бил перфектен за стила на игра на отбора.

Хулиан Алварес остана извън състава на Атлетико за последната контрола
Хулиан Алварес остана извън състава на Атлетико за последната контрола

„Харесвам го, той е страхотен футболист, но в крайна сметка е играч на Атлетико. Не мога да навлизам в повече подробности. Мога само да кажа, че би се вписал много добре в нашия състав заради начина, по който играем“, заяви Фермин в интервю за „Диари АРА“.

Въпреки това, ако „паякът“ или друг нападател не пристигне, самият Фермин се предлага да играе на тази позиция: „Мога да се адаптирам. Вече съм играл като фалшива деветка в юношеските формации на Барса. Това е позиция, подобна на любимата ми, която е на атакуващ полузащитник. Но много играчи могат да вкарват голове. Гордън също може да играе като централен нападател, както и Дани Олмо, Рафиня...“.

Родри започна последната крачка преди официализирането на трансфера си в Барселона
Родри започна последната крачка преди официализирането на трансфера си в Барселона

Освен темата за нападателя, Фермин коментира и трансфера на Родри, един от най-шумните на пазара. „Той е страхотен футболист. Носител на „Златната топка“ и световен шампион. Съотборник ми е в националния отбор и е най-добрият опорен халф в света. Ще ни даде много“, уверява играчът на „блаугранас“.

Не съм си мислил да се върна в Барса и да бъда играч на първия отбор. Настоящият сезон ще бъде трети за футболиста от Ел Кампийо, който в интервюто признава, че никога не си е представял да бъде в тази ситуация, докато е играл за Линарес: „Вече мислех за други неща, да продължа да се развивам и може би да стигна до Сегунда дивисион, но не съм си мислил да се върна в Барса и да бъда играч на първия отбор. Справих се много добре. Вкарах много голове и се подобрих значително“.

Всичко изглежда като добри новини, с изключение на отсъствието му от Световното първенство поради контузия – нещо, което го е наранило дълбоко: „Това беше мечта за мен и бях в най-добрата си форма, но вече съм обърнал страницата. Когато си контузен, научаваш много. Чувстваш се сам, толкова изолиран, че започваш да цениш ежедневието и факта, че си здрав. Това е най-добрият урок, който научих през тези месеци“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Родри започна последната крачка преди официализирането на трансфера си в Барселона

Родри започна последната крачка преди официализирането на трансфера си в Барселона

  • 18 авг 2026 | 10:59
  • 2321
  • 1
Собствениците на Челси преговарят за продажба на акциите си

Собствениците на Челси преговарят за продажба на акциите си

  • 18 авг 2026 | 10:31
  • 2661
  • 2
Бивш национален селекционер на България и легенда на Германия подкрепи Кейн за "Златната топка"

Бивш национален селекционер на България и легенда на Германия подкрепи Кейн за "Златната топка"

  • 18 авг 2026 | 09:28
  • 2639
  • 4
Рома и Порто се споразумяха за Мора

Рома и Порто се споразумяха за Мора

  • 18 авг 2026 | 08:19
  • 1138
  • 1
Мистерията, която държа на тръни футболния свят цяла нощ! Родри кацна, а от Барселона останаха безмълвни

Мистерията, която държа на тръни футболния свят цяла нощ! Родри кацна, а от Барселона останаха безмълвни

  • 18 авг 2026 | 07:44
  • 14820
  • 9
Време е за плейофите в Шампионската лига

Време е за плейофите в Шампионската лига

  • 18 авг 2026 | 07:33
  • 8189
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Време е за последното стъпало! 39 000 сини сърца ще туптят в едно за 90 минути на "Васил Левски"

Време е за последното стъпало! 39 000 сини сърца ще туптят в едно за 90 минути на "Васил Левски"

  • 18 авг 2026 | 07:09
  • 24245
  • 192
Левски ще подобри с разлика рекорда по посещаемост от началото на сезона

Левски ще подобри с разлика рекорда по посещаемост от началото на сезона

  • 18 авг 2026 | 09:25
  • 17415
  • 46
Бивш халф на Левски с опит в Гърция пред Sportal.bg: Бих заложил за гол на Кристиан Димитров! Той може да направи разликата

Бивш халф на Левски с опит в Гърция пред Sportal.bg: Бих заложил за гол на Кристиан Димитров! Той може да направи разликата

  • 18 авг 2026 | 08:58
  • 19235
  • 0
Сираков: Гръцкото първенство не е започнало, така че шансовете са 50/50

Сираков: Гръцкото първенство не е започнало, така че шансовете са 50/50

  • 18 авг 2026 | 09:28
  • 6283
  • 9
Родри започна последната крачка преди официализирането на трансфера си в Барселона

Родри започна последната крачка преди официализирането на трансфера си в Барселона

  • 18 авг 2026 | 10:59
  • 2321
  • 1
Време е за плейофите в Шампионската лига

Време е за плейофите в Шампионската лига

  • 18 авг 2026 | 07:33
  • 8189
  • 0