Лудогорец разби Национал в Елитната група до 15 години

Лудогорец победи Национал с 4:1 в двубой от 26-ия кръг на Елитната група до 15 години и продължава уверено да води в класирането. Разградчани започнаха вихрено и още до шестата минута си осигуриха комфортен аванс. В четвъртата Ник Георгиев откри резултата след добре изпълнен дълъг тъч, а само две по-късно Иван Йорданов се възползва от добра ситуация пред вратата и покачи на 2:0.

Гостите от Национал успяха да върнат едно попадение в 18-ата минута чрез Александър Станчев, който бе изведен сам срещу вратаря и реализира без колебание. Домакините бяха близо и до изравняване, но стражът на "орлите" направи двойно спасяване. Малко преди почивката Лудогорец възстанови аванса си от два гола, след като Денислав Петров се разписа след центриране от корнер.

През второто полувреме Национал опита да се върне в мача и създаде няколко опасности след статични положения, но вратарят на домакините се намеси решително. В 49-ата минута Александър Димитров сложи точка на спора с четвърто попадение за Лудогорец.

До края двата тима имаха още положения, но нови голове не паднаха, а Лудогорец затвърди лидерската си позиция след 26 изиграни кръга.