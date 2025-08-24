Левски не се затрудни срещу Етър при 15-годишните

Левски победи Етър с 3:0 в среща от втория кръг на Елитната група до 15 години. Точни за сините бяха Емилиян Николов, Антоан Петров и Явор Славчев.

Двубоят започна с много битка и малко футбол, като през първата част чистите ситуации за гол липсваха.

През второто полувреме Левски натисна и в 55-ата минута Емилиян Николов отбеляза страхотно попадение с далечен удар с левия крак. Етър отговори с шут от дистанция на Пресиян Николаев, но опитът му мина на сантиметри от гредата.

Домакините продължиха с по-активната си игра и Антоан Петров се разписа за 2:0 в 68-ата минута. Крайният резултат бе оформен седем минути преди края, като голмайстор бе Явор Славчев.

Така Левски записва втора поредна победа в Елитната група до 15 години.