Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Левски U15
  3. Левски не се затрудни срещу Етър при 15-годишните

Левски не се затрудни срещу Етър при 15-годишните

  • 24 авг 2025 | 17:49
  • 664
  • 0
Левски не се затрудни срещу Етър при 15-годишните

Левски победи Етър с 3:0 в среща от втория кръг на Елитната група до 15 години. Точни за сините бяха Емилиян Николов, Антоан Петров и Явор Славчев.

Двубоят започна с много битка и малко футбол, като през първата част чистите ситуации за гол липсваха.

През второто полувреме Левски натисна и в 55-ата минута Емилиян Николов отбеляза страхотно попадение с далечен удар с левия крак. Етър отговори с шут от дистанция на Пресиян Николаев, но опитът му мина на сантиметри от гредата.

Домакините продължиха с по-активната си игра и Антоан Петров се разписа за 2:0 в 68-ата минута. Крайният резултат бе оформен седем минути преди края, като голмайстор бе Явор Славчев.

Така Левски записва втора поредна победа в Елитната група до 15 години.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Сватбен подарък – победа за вторият капитан на Сливнишки герой

Сватбен подарък – победа за вторият капитан на Сливнишки герой

  • 24 авг 2025 | 13:45
  • 846
  • 0
Похвали за Анди Краев в Израел

Похвали за Анди Краев в Израел

  • 24 авг 2025 | 12:57
  • 1582
  • 1
Кметът на Добрич: До три месеца осветлението на стадиона ще бъде готово

Кметът на Добрич: До три месеца осветлението на стадиона ще бъде готово

  • 24 авг 2025 | 12:44
  • 1742
  • 4
Георги Иванов: Убеден съм, че осветлението в Добрич ще стане факт в най-кратки срокове

Георги Иванов: Убеден съм, че осветлението в Добрич ще стане факт в най-кратки срокове

  • 24 авг 2025 | 12:32
  • 2173
  • 5
ЦСКА с всички нови срещу ЦСКА 1948

ЦСКА с всички нови срещу ЦСКА 1948

  • 24 авг 2025 | 12:26
  • 8376
  • 19
Георги Иванов и Бойко Борисов присъстваха на първата копка на новото осветление на стадиона в Добрич

Георги Иванов и Бойко Борисов присъстваха на първата копка на новото осветление на стадиона в Добрич

  • 24 авг 2025 | 11:41
  • 13145
  • 50
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА и ЦСКА 1948, домакините с нова схема и много промени

11-те на ЦСКА и ЦСКА 1948, домакините с нова схема и много промени

  • 24 авг 2025 | 19:11
  • 2290
  • 6
Добруджа 0:2 Ботев (Враца), два гола на Мартин Петков

Добруджа 0:2 Ботев (Враца), два гола на Мартин Петков

  • 24 авг 2025 | 17:44
  • 10094
  • 32
Фулъм 0:0 Манчестър Юнайтед, Бруно Фернандеш пропусна дузпа

Фулъм 0:0 Манчестър Юнайтед, Бруно Фернандеш пропусна дузпа

  • 24 авг 2025 | 19:14
  • 4934
  • 10
Стилияна Николова спечели сребърен медал на обръч на Световното първенство в Рио

Стилияна Николова спечели сребърен медал на обръч на Световното първенство в Рио

  • 24 авг 2025 | 17:48
  • 3439
  • 1
Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

Реал ще вдига оборотите срещу новака Овиедо

  • 24 авг 2025 | 07:55
  • 8222
  • 17
Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

Ювентус стартира сезона срещу коварен съперник

  • 24 авг 2025 | 07:00
  • 6705
  • 6